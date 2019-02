Bologna, violenze e abusi sessuali su anziani/ Video choc “Quando vuoi lo rifacciamo”

Maltrattamenti e violenze sessuali su anziani in una casa famiglia aperta da un anno. Una storia terribile arriva da San Benedetto Val di Sambro. Quattro persone sono state arrestate: il titolare della casa famiglia “Il fornello”, la moglie e due operatrici della struttura. Sono tutti indagati per maltrattamenti, ma mentre le tre donne sono ai domiciliari, il titolare della casa famiglia è in carcere anche perché deve rispondere di violenza sessuale nei confronti di una ospite, con la quale avrebbe avuto anche un rapporto completo. Nelle intercettazioni si sentono i pianti della donna e la voce dell’uomo che le dice: «Quando vuoi lo torniamo a fare». A far scattare l’allarme sulla struttura, privata in convenzione, sono state le voci che circolavano in paese e che sono state captate dai carabinieri della stazione di San Benedetto di Val di Sambro. Sono partite quindi le indagini, coordinate dal pm Stefano Dambruoso, fino a quando le telecamere nascoste nella residenza non hanno confermato i maltrattamenti ai danni degli anziani, tutti di età elevata, perpetrati con «sistematicità preoccupante», come ha raccontato il comandante provinciale dei carabinieri di Bologna Pierluigi Solazzo.

BOLOGNA, VIOLENZE E ABUSI SESSUALI SU ANZIANI

La casa famiglia è stata sequestrata. Tre degli anziani ospiti sono stati trasferiti all’ospedale Maggiore di Bologna per accertamenti, mentre gli altri sette, con il consenso dei parenti, si trovano in altre strutture della zona. I carabinieri hanno rivolto un appello ai parenti affinché colgano anche il minimo segnale di disagio, perché una vicenda del genere non si ripeta. I familiari e le persone care devono essere sempre vigili sulle condizioni di salute, fisiche e psichiche, dei loro parenti quando sono affidati a queste strutture. Queste persone hanno bisogno di essere sostenute e controllate. Nel caso specifico, gli anziani erano derisi («tanto stai per morire»), picchiati con pugni e schiaffi, tenuti al freddo la notte, non accompagnati in bagno al momento del bisogno. Inoltre, mangiavano cibo scaduto o in quantità insufficiente. Le violenze verbali, fisiche e psicologiche, si sono spinte «fino a veri e propri abusi sessuali», come ha spiegato il comandante provinciale dei carabinieri di Bologna, Pierluigi Solazzo.





