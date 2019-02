Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 19 febbraio: i numeri vincenti

Sui blocchi di partenza Lotto, Superenalotto e 10eLotto: la nuova estrazione inizierà fra pochissimo, come sanno bene tutti gli appassionati, pronti a ritentare la fortuna dopo il concorso di Sabato. La statistica dello scorso sabato ci ha già svelato quale dei due giochi è riuscito a centrare la prima posizione della classifica premi, dove troviamo il Lotto grazie ad un giocatore di Bellaria Igea Marina. Il fortunello della provincia di Rimini ha realizzato infatti circa 51 mila euro con una quaterna, quattro terni e sei ambi su Venezia. Oppeano, nel Veronese, per il secondo posto in classifica con più di 21 mila euro ottenuti su Tutte le ruote. Terza vincita più alta dell’estrazione per la provincia di Como ed in particolare per un appassionato di Erba, che con un terno su Milano ha vinto 19.500 euro. Il montepremi totalizzato nel 2019 ammonta invece a 164,5 milioni di euro, di cui 5,6 miliooni solo per il concorso di sabato. Doppio Oro e 5 numeri indovinati per il primo posto del 10eLotto, dove troviamo un giocatore di Senigallia, in provincia di Ancona. Il bottino è di 30 mila euro, che supera il successivo da più di 11 mila euro. La giocata riguarda sempre un 5, con la sola opzione oro, registrata da un giocatore di Trento. A seguire un 6 registrato a Rometta, in provincia di Messina, del valore di 10 mila euro. Le vincite realizzate nel 2019 corrispondono invece ad un totale di 631,8 milioni di euro, mentre superano i 27 milioni i premi centrati nell’ultima estrazione.

Un Jackpot da 107,5 milioni di euro: è questo il montepremi che il SuperEnalotto metterà in palio per l’appuntamento di questa sera. Una vincita sempre più ricca, a cui si uniscono le quote secondarie con i relativi premi. Che cosa è successo nell’ultimo appuntamento? Ce lo svela la recente statistica ufficiale, che ci svela premi e posizioni ottenute dalle quote del gioco italiano. Primo posto per un giocatore del 4+ che realizza oltre 36 mila euro, contro otto appassionati che hanno indovinato il 5, con un premio da più di 29 mila euro. A seguire 2.932 euro per il 3+, indovinato da 101 vincitori, mentre 662 sono i giocatori che hanno imbroccato i 365,08 euro legati al 4. La quota del 3 ha premiato invece 24.572 appassionati con 29,32 euro a testa, mentre 5,32 euro è il bottino che il 2 ha regalato ai suoi 415.884 giocatori. La classifica si conclude come sempre con la tripletta dei SuperStar a premio fisso: il 2+ da 100 euro è stato indovinato da 1.803 vincitori, mentre i 10 euro dell’1+ sono stati conquistati da 12.135 giocatori. Infine 26.466 appassionati hanno vinto i 5 euro dello 0+.

SuperEnalotto e Jackpot ancora in testa per questa settimana ricca di estrazioni della Sisal. Primo appuntamento della metà di febbraio e tanti premi ancora da vincere, a partire dal bottino più grande previsto dalla lotteria. Appassionati già in fermento in previsione del concorso di questa sera, soprattutto perché il tempo scorre velocemente e bisogna già pensare a come spendere la propria vincita. Ovviamente nella speranza di riuscire a centrare la sestina vincente. Anche la nostra Rubrica si è già attivata in questo senso ed ha individuato su KickStarter un’iniziativa che interesserà agli appassionati di Marte. Mars X-House riproduce infatti con una scala 1/3 atmosfera e condizioni di vita del pianeta rosso, grazie ad una dimostrazione realizzata in 3D: si potrà scoprire così grazie ad una dimostrazione live della NASA come potrebbe essere vivere su Marte. L’habitat verrà ricreato nell’Illinois, a Peoria, grazie ad una stampante 3D che regalerà un’esperienza reale, in previsione di una futura esplorazione del pianeta da parte dell’essere umano, con ambienti e strutture realizzate a livello robotico. Il goal da raggiungere in 15 giorni è invece di quasi 31 mila euro.

Lotto e numeri vincenti anche per oggi, con una nuova estrazione in arrivo e tanti premi pronti ad incontrare i rispettivi vincitori. L’attesa aumenta sempre di più mentre ci avviciniamo al momento dell’estrazione, che come sappiamo avrà luogo questa sera. Tanti giocatori però devono ancora trovare i numeri giusti da inserire nella schedina, prima di poter partecipare all’appuntamento di oggi. Un problema che potrà essere evitato grazie all’aiuto della nostra Rubrica, che vi proporrà news e numeri grazie alla smorfia napoletana. Parliamo di un pappagallo molto particolare, che a causa delle sue abilità ha spinto i pompieri ad intervenire su un finto incendio. Sembra infatti che il grazioso animaletto sia in grado di riprodurre l’allarme antincendio e che il dipartimento dei vigili del fuoco di una cittadina inglese abbia deciso di intervenire, nonostante la negazione del proprietario di casa. L’uomo infatti era sicuro che non ci fosse alcun incendio nella sua abitazione, ma l’operatore ha concluso che non fosse al corrente del pericolo in corso. L’arcano è stato svelato solo dopo che i pompieri hanno scoperto che il suono dell’allarme era stato provocato dal pappagallo domestico dell’uomo. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il pappagallo, 24, l’incendio, 72, l’intervento, 59, l’allarme, 32, ed il pericolo, 56. Come Numero Oro scegliamo invece il pompiere, 12.



