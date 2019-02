Omicidio Marco Vannini/ Genitori “Vicina dei Ciontoli aveva paura di loro?” (Le Iene)

Il caso di Marco Vannini torna oggi in prima serata. “Le Iene” si occuperà nuovamente della morte del 20enne di Cerveteri, deceduto in seguito ad un colpo di arma da fuoco esploso dal padre della fidanzata Martina, condannato a 5 anni per omicidio colposo in secondo grado. Il colpo secondo i giudici è partito accidentalmente, ma Marco era rimasto diverse ore in casa della famiglia di lei prima di essere soccorso. “Le Iene” approfondirà ulteriormente la vicenda, dopo aver mandato in onda l’intervista alla vicina di casa dei Ciontoli, finora mai ascoltata. La signora Maria Cristina è una testimone molto preziosa, perché sostiene di aver ascoltato tutto quello che accadeva a Marco Vannini. Ma non è mai stata convocata, almeno questo secondo la sua versione. «C’è stata una lite. Poi un colpo, Marco chiamava la madre disperato e urlava “Martina scusami”», ha raccontato al programma di Italia 1. «Sono degli assassini, non c’è altra parola per descriverli», ha aggiunto. Quello della discussione nell’appartamento è un elemento peraltro già confermato da altri vicini di casa.

OMICIDIO MARCO VANNINI, I GENITORI SULLA VICINA DEI CIONTOLI

Dopo l’intervista de “Le Iene” alla vicina di casa dei Ciontoli, la mamma di Marco Vannini è scoppiata a piangere ed è stata malissimo. Lo ha raccontato lei stessa alla stampa: «Sentire dire che Marco mi cercava mi distrugge. Non mi è stata data l’opportunità di aiutarlo. Non so più cosa devo pensare. So solo che sono tanto disperata e stanca», riporta Civonline. La testimonianza della vicina è una novità clamorosa che lascia esterrefatti i genitori di Marco. «È uscita così all’improvviso con tutti gli appelli che ho fatto. Da quanto ha riferito sono andati per giunta a casa sua per dirle che doveva parlare a loro favore. Non so chi è costei ma magari ha avuto paura». Anche per Valerio Vannini è stato difficile ascoltare questa intervista. «Si è confermato ancor di più quello che abbiamo sempre pensato. Quindi quello che dicono i Ciontoli è tutta una farsa. I fatti si discostano totalmente da quello che dicono». Entrambi ora chiedono che le indagini ripartano da capo: «Ti aspetti anche che di fronte ad una vicenda dove c’è un morto i Carabinieri avessero approfondito di più. Magari sentire tutti i vicini i casa. In questi casi sono dei possibili testimoni. Cinque o sei persone hanno detto che i Carabinieri non sono andati a casa loro. Quindi il messaggio non è positivo».

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL’ULTIMO SERVIZIO DE LE IENE

LA PETIZIONE CONTRO MARTINA CIONTOLI

Intanto è stata lanciata una petizione contro Martina Ciontoli, ex fidanzata di Marco Vannini. Nurse Times chiede la sua radiazione dall’albo degli infermieri. Il motivo di questa richiesta sta nel fatto che la ragazza non ha soccorso Marco mentre soffriva dopo essere stato colpito da un proiettile nella villa di famiglia a Ladispoli in quella tragica notte tra il 17 e il 18 maggio 2015. Questo comportamento «disonora la categoria degli infermieri, che fanno dell’assistere le persone sofferenti una missione di vita». L’Ordine delle professioni infermieristiche di Roma non si è espresso al riguardo: al momento non ci sarà alcuna sospensione o radiazione della ragazza, perché «ogni decisione avverrà dopo la sentenza definitiva». Soltanto allora l’Opi valuterà la sua posizione e, in base anche a quanto stabilirà la magistratura, oltre che alle regole deontologiche, deciderà se prendere provvedimenti. In un’intervista a Fanpage l’avvocato Pietro Messina, uno dei difensori della famiglia Ciontoli, ha dichiarato che la giovane ha già perso il lavoro due volte, «perché era in qualche modo seguita, pedinata e i datori di lavoro hanno pensato bene a un certo punto di sbarazzarsene».



© RIPRODUZIONE RISERVATA