Omicidio Serena Mollicone/ Uccisa dal figlio del comandante dei carabinieri di Arce

Ad uccidere Serena Mollicone, il figlio dell’ex comandante dei carabinieri di Arce. Sono convinti i carabinieri che stanno indagando sulla morte della diciottenne dal 2001, tesi esposta al sostituto procuratore della Repubblica di Cassino, Maria Beatrice Siravo, come sottolinea l’edizione online di Repubblica. L’indagine è di fatto ripartita da zero, e dopo numerosi indizi i militari dell’arma sono sicuri di avere ricostruito l’intera vicenda di quello che è considerato uno dei cold case più importanti d’Italia . A questo punto la palla passa nelle mani della procura della repubblica, che dovrà decidere se rinviare o meno a giudizio i soggetti coinvolti, come indicato appunto dai carabinieri. Serena scomparve da Arce, in provincia di Frosinone, l’uno giugno del 2001, e venne trovata senza vita in un boschetto di Anitrella, vicino a Monte San Giovanni Campano, con le mani e i piedi legati, e un sacchetto in testa. La prima indagine portò all’arresto nel 2003 di Carmine Belli, carrozziere della zona, poi assolto dopo un anno e mezzo di carcere.

OMICIDIO SERENA MOLLICONE

La procura di Cassino continuò ad indagare, anche perché la ricostruzione dei carabinieri di Arce continuava ad avere diverse lacune, e nel 2008, poco prima dell’interrogatorio, si tolse la vita il brigadiere Santino Tuzi. Fu di fatto la goccia che fece traboccare il vaso e che indusse gli inquirenti ad approfondire l’ambiente dell’arma, dove la giovane Serena si era recata il giorno della sua morte per denunciare degli strani traffici che si svolgevano in paese. La ragazza sarebbe stata quindi portata in un alloggio a disposizione della famiglia dell’ex comandante, e lì aggredita. La giovane avrebbe sbattuto violentemente la testa contro una porta, e credendola morta i carabinieri l’avrebbero portata nel boschetto. Una volta trasportata, si accorsero che la ragazza respirava ancora e di conseguenza venne strangolata con un sacchetto. Sotto indagini, con le accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere, l’ex comandante della stazione di Arce, il maresciallo Franco Mottola, il figlio Marco e la moglie Anna, mentre con l’accusa di concorso morale nell’omicidio e per istigazione al suicidio del brigadiere Tuzi, il luogotenente Vincenzo Quatrale, e con quella di favoreggiamento, l’appuntato Francesco Suprano. Secondo gli investigatori, ad uccidere materialmente Serena sarebbe stato proprio Marco Mottola, specificando anche il ruolo degli altri nella vicenda.

