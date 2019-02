Truffa diamanti, indagate 5 banche/ Anche Vasco Rossi e Panicucci tra le vittime

Svelata una maxi truffa da oltre 700 milioni di euro (sequestrati) sul traffico di diamanti tra investitori e risparmiatori, tanto da indagare ufficialmente 5 banche: Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Banca Aletti. Secondo quanto riportato dall’Ansa, tra i tanti indagati nella maxi operazione del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza Milano ci sarebbe anche il direttore generale di Banco Bpm Maurizio Faroni: il decreto di sequestro, firmato dal gip di Milano Natalia Imariso, è stato eseguito verso «7 persone indagate e di 7 enti, cioè le 5 banche e le due società, per le ipotesi di reato di truffa aggravata e autoriciclaggio». È però Faroni a quanto risulta dalle carte pubblicate da Repubblica ad essere il vero deus ex machina dell’intera operazione, in attesa che il dirigente ovviamente possa dimostrare la sua innocenza e la sua personale versione dei fatti. A lui vengono contestate le accuse di concorso in truffa, autoriciclaggio e ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza: stando al procuratore aggiunto Traghetti e alla pm Colacicco, due società – la Intermarket Diamond Business spa (IDB) e la Diamond Private Investement (DPI) – avrebbero ingannato i risparmiatori (anche illustri come Vasco Rossi e Federica Panicucci) gonfiando di fatto il valore dei diamanti col supporto complice delle banche. Come spiega l’Agi, «l’inchiesta penale segue gli accertamenti dell’Antitrust che, a conclusione di due istruttorie, aveva multato le società venditrici e le banche per un totale di oltre 15 milioni di euro».

TRA I TRUFFATI ANCHE VASCO ROSSI E FEDERICA PANICUCCI

Già nel 2016 il programma televisivo “Report” aveva provato a scoperchiare un traffico sospetto di diamanti venduti dalla IDB e dalla DPI con le quotazioni di Rapaport (il listino internazionale dei diamanti riconosciuto in tutto il mondo, ndr). A quel punto era cominciata una lunga indagine dell’Antitrust che ha portato, con diverse altre puntate d’indagine nelle ultime settimane, all’inchiesta di oggi: l’arco di truffa andrebbe tra gli anni 2012 e 2016 e ora alla sbarra potrebbero finire una settantina di indagati in tutto, con l’aggiunta del reato di corruzione tra privati. Per gli inquirenti gli istituti di credito avrebbero avuto un ruolo fondamentale di intermediazione tra le società e i clienti: tra di essi, anche nomi illustri come il rocker di Zocca Vasco Rossi, la conduttrice Mediaset Federica Panicucci, l’industriale Diana Bracco e l’ex showgirl Simona Tagli. In particolare il cantante emiliano avrebbe investito su quei diamanti circa 2,5 milioni di euro, mentre la Panicucci si sarebbe “limitata” ad una spesa da circa 54 mila euro: in attesa di capire quale sia la reale rete criminale dietro la truffa, torna la bufera mediatica contro le banche italiane dopo i recenti casi Banche popolari e Carige.

