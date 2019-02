Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: M5s, no a processo Salvini (19 febbraio 2019) 

La “base” del M5s ha salvato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, accusato dal Tribunale di Catania di sequestro di persone per i 177 migranti trattenuto a bordo della nave Diciotti. Lo attestano i risultati del voto sulla piattaforma pentastellata Rousseau al termine di una giornata complicata. Le operazioni di voto sono state caratterizzate da ripetute difficoltà, denunciate anche da parlamentari grillini che hanno provato a esprimere la loro preferenza. Quindi è stato necessario prolungare le operazioni di voto fino alle 21.30. Il primo commento di Luigi Di Maio è soddisfatto: «Grazie a tutti, sono orgoglioso di far parte del movimento». Il verdetto in pratica ha riconosciuto che – secondo gli elettori M5s – Salvini ha agito in difesa di un interesse pubblico rilevante quando tra il 17 e il 25 agosto del 2018 trattenne i migranti a bordo della nave Diciotti che, dopo aver salvato i naufraghi, si era diretta verso il porto di Catania.

Ultime notizie, Manuel esce dall’ospedale

Il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo è stato dimesso dall’ospedale. Il ragazzo che è stato ferito “per sbaglio” il 3 febbraio è stato trasferito alla fondazione Santa Lucia, un centro specializzato per il recupero di lesioni spinali. Manuel all’uscita dall’ospedale ha voluto rilasciare un video messaggio su Facebook, in questo messaggio il ragazzo sottolinea che il vero combattimento inizierà da domani. Bortuzzo è stato ferito da due balordi nel quartiere Axa mentre stava accompagnando la sua ragazza all’uscita di una festa. Per il ferimento di Manuel sono stati arrestati due giovani di meno di 30 anni. Nei giorni scorsi tutti i nuotatori italiani erano scesi in vasca con una “M” dipinta sul braccio allo scopo di solidarizzare con Bortuzzo.

Ultime notizie, caos rifiuti a Roma

Un vero e proprio caos rifiuti quello che in questi mesi si sta vivendo nella capitale d’Italia, un caos che ha portato all’azzeramento del consiglio di amministrazione dell’azienda rifiuti. Il siluramento mette il sindaco Raggi nella spiacevole condizione di aver cambiato 5 consigli in meno di tre anni, con il conseguente ritardo nell’individuare le soluzioni che possano ovviare al fatto che Roma è una delle capitali più sporche dell’intero vecchio continente. Immediata la levata di scudi delle opposizioni, con il deputato del partito democratico Anzaldi che sottolinea come l’utenza romana sia la più svantaggia d’Italia, stante che paga una tassa sui rifiuti altissima senza però aver nessun vantaggio. Per Anzaldi la colpa è solamente della cattiva gestione dei cinque stelle, che giorno dopo giorno evidenziano la loro capacità manageriale.

Ultime notizie, multa di 7 milioni a Sky per pubblicità ingannevole

Il garante della concorrenza e del mercato ha applicato a Sky una multa di ben 7 milioni di euro per pubblicità ingannevole. L’antitrust dopo alcune segnalazione delle associazioni di categoria ha ritenuto infatti colpevole la famosa TV via cavo di non aver fornito ai propri abbonati informazioni chiare sul fatto che quest’anno la piattaforma non avrebbe trasmesso tutte le partite del massimo campionato di calcio. Tutto nasce dall’acquisizione di una parte dei diritti televisivi da parte del nuovo network DAZN, un emittente che si è aggiudicata la trasmissione del 30% degli eventi di ogni giornata di campionato.

Ultime notizie: Roma vince col Bologna, stasera Champions League

La Roma di Eusebio Di Francesco vince non senza fatiche contro il Bologna, un risultato importante che permette alla squadra giallorossa di salire in quinta posizione. I capitolini passano avanti nella ripresa, dopo aver sofferto e non poco nel primo tempo. L’episodio che sblocca la partita è un calcio di rigore procurato da Stephan El Shaarawy e realizzato da Aleksander Kolarov. Stasera torna la Champions League con le sfide Lione-Barcellona e Liverpool-Bayern Monaco. C’è grande attesa però per la Juventus che oggi vive la vigilia del Wanda Metropolitano dove i bianconeri affronteranno l’Atletico Madrid del Cholo Simeone nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.



© RIPRODUZIONE RISERVATA