Bergamo, 25enne accoltellata al cuore: fermato ex compagno/ Ultime notizie Curno: grave sorella della vittima

Femminicidio a Curno, in provincia di Bergamo. Una ragazza di 25 anni è stata uccisa con una coltellata al cuore nella serata di oggi, sabato 2 febbraio 2019. A colpirla mortalmente un uomo che è stato arrestato dai carabinieri. Si tratta dell’ex compagno della vittima, un tunisino che si era già fermato in passato dai carabinieri. Ma l’uomo ha accoltellato anche la sorella, che era intervenuta per difenderla. Trasportata in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni, è rimasta gravemente ferita: le sue condizioni sarebbero molto serie. Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe aspettato l’ex compagna sotto casa per poi colpirla a morte. La tragedia ha avuto luogo all’interno di un garage di un complesso con 43 alloggi comunali al civico 23 di via 4 novembre. Al momento le informazioni sono frammentarie: sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e del comando provinciale per ricostruire la dinamica dell’omicidio e del tentato omicidio della sorella della vittima. Sul posto anche il sindaco di Turno, Luisa Gamba.

BERGAMO, DONNA ACCOLTELLATA AL CUORE: FERMATO EX COMPAGNO

Si attendono aggiornamenti anche sulle condizioni della sorella della 25enne, trasportata in ospedale in gravi condizioni dopo essere stata accoltellata. Fatale è stato invece il fendente al cuore per la sorella, rimasta uccisa dall’agguato dell’ex compagno. Pare che la 25enne stesse provando a rompere i rapporti con il presunto omicida. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Curno e del reparto operativo di Bergamo per ricostruire la dinamica del femminicidio e chiarire i molti aspetti oscuri di questa vicenda.

