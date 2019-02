BERLUSCONI, PROCESSO ESCORT AL VIA/ “Cav pagò Tarantini per mentire”: giustizia irrompe su campagna Europee

Il processo escort a carico di Silvio Berlusconi prenderà il via il prossimo 4 febbrai nell’ex sezione distaccata del Tribunale di Modugno (Bari), davanti al giudice Cistulli. Come riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, secondo la Procura Berlusconi, all’epoca dei fatti presidente del Consiglio, avrebbe fornito all’imprenditore barese Tarantini, per il tramite di Valter Lavitola, avvocati, un lavoro e centinaia di migliaia di euro per convincerlo a mentire davanti ai pm che indagavano sulle escort portate nelle sue residenze estive fra il 2008 e il 2009 e sui suoi interessi in Finmeccanica. Accuse pesanti, che vedono Berlusconi difeso dagli avvocati Niccolò Ghedini e Francesco Paolo Sisto, mentre la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita parte civile in udienza preliminare.

IL PROCESSO E LA CAMPAGNA ELETTORALE

Qualcuno vicino a Silvio Berlusconi potrebbe tornare a parlare di giustizia ad orologeria, dal momento che il processo escort irrompe sulla scena politica proprio quando la campagna elettorale per le elezioni europee di maggio sta per entrare nel vivo. La difesa del Cav in ogni caso è stata molto chiara: Berlusconi dal loro punto di vista “non aveva interesse” a indurre Tarantini a mentire, perché l’imprenditore barese “aveva reso dichiarazioni devastanti per l’immagine pubblica di Berlusconi, oltre che controproducenti rispetto ai suoi interessi anche economici. Pertanto nessun ulteriore pregiudizio avrebbe potuto provocare sull’imputato la divulgazione del fatto che egli fosse ben consapevole di interagire con prostitute e, di conseguenza, il suo interesse a tenere riservata la circostanza era pari a zero”.

