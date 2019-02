Brennero, autostrada chiusa per neve: è caos/ Ultime notizie, automobilisti fermi per 12 ore in auto

E’ stata chiusa per neve l’autostrada del Brennero. Al momento la tratta autostradale in Alto Adige che porta in Austria, è impercorribile in direzione nord da Chiusa a Vipiteno. A causare l’interruzione della nota arteria del nord Italia, alcuni mezzi pesanti che si sono bloccati sulla strada a causa della copiosa nevicata delle ultime ore. Una serie di stalli che hanno causato una coda che è arrivata fino a 12 chilometri e che ha indotto le autorità a bloccare il traffico dei veicoli in direzione confine. Come riferiscono tutti i principali quotidiani online, l’autostrada del Brennero è chiusa in due punti, leggasi a Mules, nonché come detto sopra tra Vipiteno e l’Austria. Interrotta anche la statale della Val Venosta a Gomagoi. Un vero e proprio calvario per coloro che si sono ritrovati bloccati nel traffico, come ha raccontato un testimone, un infermiere che vive in Germania la cui famiglia è rimasta coinvolta nel “blocco”: «Moglie e figli da 12 ore sono fermi in autostrada del Brennero – le parole riportate da Rainews.it – a una ventina di chilometri dal valico. In tutte queste ore non hanno visto un lampeggiante, sia blu oppure giallo. Dalle 20.48 sono fermi in coda sotto la neve».

BRENNERO, AUTOSTRADA CHIUSA PER NEVE: È CAOS

In realtà gli interventi delle forze dell’ordine ci sono stati, con i vigili del fuoco al lavoro senza sosta non soltanto sull’autostrada del Brennero ma in tutto l’Alto Adige, a causa delle abbondanti nevicate di ieri. Circa una sessantina le chiamate nella sola Bolzano a causa degli alberi appesantiti dalla neve e dei mezzi pesanti bloccati sulle strade. Anche per i pedoni e i ciclisti la situazione non è andata meglio visto che a causa della neve e del ghiaccio le autorità comunali hanno interdetto le passeggiate cittadine e le ciclabili, per via anche del forte rischio che possano cadere dei rami a terra. Chiusa anche la tratta ferroviaria fra Trento e Bolzano per circa tre ore: all’altezza della fermata di Ora un cavo della corrente si è abbattuto sulla linea per via della neve, provocandone appunto la chiusura.

