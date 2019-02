Candelora 2019/ La filastrocca di oggi, 2 febbraio: l’origine della festività e le curiosità

Oggi, sabato 2 febbraio, si celebra la Presentazione al Tempio di Gesù ma non solo: nella data odierna si celebra inoltre la festa della Candelora, una antica festa religiosa nota soprattutto per la sua filastrocca, «Per la Santa Candelora se nevica o se plora dell’inverno siamo fora». Il significato assunto da questa ricorrenza in molte culture, compresa quella nostrana, è quello di prevedere la fine dell’inverno: dopo i giorni della Merla, siamo giunti a metà strada tra la stagione fredda e la primavera e nel giorno della Candelora è tradizione prevedere come sarà il tempo nelle prossime settimane. Se il 2 febbraio è giorno di maltempo, vuol dire che l’inverno è già finito: possiamo dire che questo esempio vale in data odierna per gran parte dell’Italia.

CANDELORA 2019: ORIGINI E ALTRI PROVERBI

La Festa della Candelora è una antica festa religiosa e nella celebrazione liturgica per la presentazione al Tempio di Gesù si benedicono le candele, simbolo di Cristo. Quotidiano evidenzia che anche la Candelora trae origine da alcuni culti precristiani: nell’Antica Roma a febbraio si celebravano i Lupercali e simili festeggiamenti sono state registrate nella tradizione celtica. Vi abbiamo riportato la classica filastrocca che si recita il 2 febbraio di ogni anno, ma esistono anche altri proverbi a seconda delle varie Regioni. Da Trieste, «Candelora piova e Bora, del’inverno semo fora, Candelora sol el vento del’inverno semo dentro», al Salento, «Te la Candelora la vernata è ssuta fora, ma ci la sai cuntare nc’è nu bbonu quarantale», passando per la Lombardia, «Alla Madonna della Candelora dall’inverno siamo fuori, ma se nevica o tira vento 40 giorni siamo ancora dentro», e la Sicilia, «Ppà Cannalora a mmirnata ie fora ma se fora un iè, n’atri quaranta jorna cci n’è»: buona Candelora 2019 a tutti!

