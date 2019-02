CATANIA, INCENDIO IN UN PALAZZO: PERSONE INTRAPPOLATE DALLE FIAMME/ Ultime notizie, panico in via Di Prima

Un incendio divampato in un appartamento di uno stabile in via Giovanni Di Prima, a Catania, ha tenuto fino a pochi minuti fa col fiato sospeso tutti i residenti della zona ma in generale tutta la città siciliana: alcune persone sono rimaste a lungo intrappolate all’interno del palazzo, prigioniere del fumo e delle fiamme. Secondo quanto riportato da Rai News, i residenti a lungo non sono riusciti nel tentativo di uscire dai propri appartamenti e di mettersi in salvo: decisivo è stato l’intervento di due squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, che hanno messo a disposizione autobotti di rincalzo e autoscala. Stando a quanto si apprende, l’incendio, sviluppatosi all’interno di un’abitazione per motivi ancora da decifrare, ha danneggiato l’intero palazzo, al punto che lo stabile è stato dichiarato totalmente inagibile.

INCENDIO IN UN PALAZZO DI CATANIA, PERSONE INTRAPPOLATE

Si trovavano bloccate al quarto e ultimo piano dell’edificio nella centrale via Di Prima, a Catania, le persone rimaste a lungo intrappolate nell’incendio divampato nel capoluogo etneo. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco, l’ingegnere Giovanni Verme, ha confermato che queste persone sono state soccorse e tratte in salvo dai pompieri, gli stessi che, come riporta Quotidiano.net, hanno incontrato non poche difficoltà ad uscire perché le stanze dell’appartamento in cui l’incendio è scoppiato erano invase dal fumo e dalle fiamme. All’interno dello stabile è presente ancora una famiglia, composta da tre persone, che si trova al secondo piano. Il comandante dei vigili però ha tranquillizzato: “Sono in sicurezza assieme a nostro personale. Aspettiamo che la situazione si normalizzi prima di portarle fuori per evitare che restino intossicati dal fumo”.

