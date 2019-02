Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 2 febbraio: i numeri vincenti! Video (conc 15/2019)

Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono già pronti per un nuovo testa a testa dopo i risultati di giovedì, in previsione dell’estrazione di questa sera. Una sfida ai numeri vincenti ed ai tagliandi più fortunati, con l’obbiettivo finale di assegnare il bottino maggiore agli appassionati. La lotta fra i due giochi è stata messa in evidenza anche grazie all’ultima statistica, visto che il primo posto in classifica ha visto tutti e due i giochi oltrepassare la soglia dei 100 mila euro. In particolare è stato il Lotto a battere il rivale, con 124.500 euro assegnati ad Eboli, in provincia di Salerno, grazie ad una quaterna sulla ruota campana. La regione è riuscita tra l’altro a posizionarsi sugli altri gradini della Top 3, dai due terni registrati ad Arzano, in provincia di Napoli, e Cautano, in provincia di Benevento, per il valore di 23.750 euro ed infine il terno registrato a Marigliano con un bottino da 22.500 euro. A pari merito il terno registrato a Palermo e sulla ruota regionale, sempre del valore di 22.500 euro. Il montepremi sale fino a 112,5 milioni per le vincite annuali, mentre 9,4 milioni per la singola estrazione. Il 10eLotto premia ancora la Campagnia, con un primo posto da 100 mila euro centrato a Frasso telesino, in provincia di Benevento, grazie ad un 9 associato alla modalità Doppio Oro. Le vincite annuali del gioco ammontano invece a più di 412,7 milioni di euro, di cui 24,6 milioni legali all’ultimo concorso.

Jackpot sfuggente per il SuperEnalotto, che oggi rimetterà in palio il bottino più alto del concorso grazie ad un nuovo giro di giostra. I numeri vincenti potrebbero finalmente battezzare la sestina, che per stasera avrà un valore di 99,7 milioni di euro. Le quote secondarie per fortuna hanno subito per lo più un rialzo durante l’ultima estrazione, come dimostra il bottino di oltre 87 mila euro assegnato ai 2 due giocatori che hanno centrato il 5. Poco più di 34 mila euro invece ai due appassionati che hanno indovinato il 4+, mentre 2.933 euro per i 101 vincitori legati al premio del 3+. Sale anche il 4, con un bottino da 340,51 euro regalato a 521 giocatori, mentre il 3 guadagna qualche punto rispetto agli appuntamenti precedenti e premia 18.296 partecipanti con 29,33 euro. Ultimo posto per il 2 da 5,60 euro imbroccato da 298.095 appassionati, ma solo per le quote variabili. Fra i SuperStar infatti il fondo della classifica viene assegnato come sempre allo 0+ da 5 euro, registrato da 22.801 schedine, mentre 11.645 giocatori realizzano i 10 euro dell’1+. Infine i 100 euro che il 2+ ha donato ai suoi 1.758 vincitori.

SuperEnalotto all’orizzonte ed un Jackpot ancora da conquistare: gli appassionati sanno bene che questa sera avranno una nuova possibilità di centrare il montepremi. Chi sente già la vittoria in tasca ha anche fatto un passo in più, trovando un progetto da sfruttare subito per inaugurare il bottino ottenuto. Anche la nostra Rubrica ha già ultimato i compiti previsti per oggi e visto che saranno tanti i giocatori indecisi su come spendere il montepremi, vi parliamo di uno degli ultimi lanci su KickStarter che potrebbe fare al caso vostro. Parliamo di tecnologia ed in particolare di touchscreen, grazie a TAIHE Gemini: il dispositivo On-the-go dotato di monitor in 4K UHD ed adattabile a laptop, Android, console per i videogiochi e persino altri dispositivi per gamers. Un prodotto professionale che unisce la possibilità di usare più monitor dalla propria postazione, sia in ufficio che a casa. Adattabile grazie alle sue dimensioni ridotte e compatte all’uso in diverse location mobili, come bar, camere d’albergo e tutti gli altri posti in cui ci troviamo di passaggio. Il goal da raggiungere in 16 giorni è di oltre 8 mila euro, ma anche se l’asta non è ancora conclusa, i versamenti per ora sfiorano gli 800 mila.

Lotto pronto al decollo per tutti i giocatori che parteciperanno al concorso di oggi. L’unico obbligo è registrare i numeri preferiti per partecipare alla competizione a premi, un compito che spesso regala difficoltà ed imprevisti a tanti appassionati. Trovare i numeri da giocare non è semplice ed anche per questo la nostra Rubrica preferisce non mancare all’appuntamento per offrirvi delle alternative utili. Grazie alla smorfia napoletana, analizziamo la news di oggi, che ci parla di un ladro particolare. Sembra infatti che pur di portare a segno un furto del valore di 300 mila dollari, un criminale sia arrivato persino ad aprire un negozio fittizio. L’obbiettivo era di attirare un gioielliere dell’India in possesso di un diamante prezioso, per poi sottrarlo al commerciante e fuggire lontano. Anche se è riuscito nel suo intento, la Polizia si è messa subito all’inseguimento del ladro, catturato appena pochi giorni dopo la truffa. Il diamante però non era più in suo possesso. Cosa ci svela la smorfia: abbiamo il ladro, 66, il diamante, 29, il negozio, 11, la Polizia, 53, e la fuga, 80. Come Numero Oro scegliamo invece la caccia, 42.

