Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 2 febbraio 2019: lo scienziato agnostico e la miracolosa conversione

Come ogni 2 del mese, si attende in mezzo mondo il nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje nella “tradizionale” apparizione alla veggente Mirjana Dragicevic Soldo: il rischio, per tutti, è quello di dare come un scontato appuntamento un po’ come una fiction tv qualsiasi, mentre per ogni parola racconta e ogni preghiera rivolta si rivela l’intero mistero di un “fenomeno” religioso che prosegue da oltre trent’anni e che ancora non trova una “spiegazione razionale” seppur siano ragionevolissime le conseguenze, dai pellegrinaggi fino alle conversioni proprio attraverso la madre di Gesù. «Cari figli, di giorno in giorno desidero rivestirvi di santità, di bontà, di docilità e di amor di Dio, in modo che di giorno in giorno siate più belli e più disponibili per il vostro Signore», recitava un estratto di un vecchio messaggio della Regina della Pace addirittura nel 1985: un’attualità ancora perfetta per chi, ancora oggi, ricerca quella “santità” intesa come desiderio profondo di felicità eterna all’interno delle dinamiche tribolate dell’esistenza. Giusto qualche giorno fa, nel messaggio del 25 gennaio a Marija Pavlovic, la stessa Madonna di Medjugorje rilanciava con queste preziose parole il medesimo tema «nel calore del vostro cuore cresca il chicco della speranza e della fede e voi, figlioli, di giorno in giorno sentirete il bisogno di pregare di più. La vostra vita diventerà ordinata e responsabile».

LO SCIENZIATO AGNOSTICO E LA CONVERSIONE A MEDJUGORJE

Un calore, un bisogno e un invito, costante e diretto dalla Madonna ad ogni suo figlio: quella conversione proposta e mai imposta che ha fatto dell’esperienza di Medjugorje un incredibile “officina della fede” in questi trent’anni di misteriose apparizioni ed evidenti pellegrinaggi. Una delle ultime storie che arrivano dal piccolo paesino bosniaco fanno riferimento ad un importante scienziato portoghese, l’ingegnere e professore João Carlos Da Silva: come ha raccontato il blog La Luce di Maria, lui assolutamente agnostico e marito invece di una devota cattolica, si è recato con ostilità e diffidenza a Medjugorje ormai qualche anno fa. Si fece convincere dalla moglie e dalle figlie di scrivere su un foglio un’intenzione alla Madonna: «Intercedi per me davanti a Dio, perché perdoni i miei peccati». Poi qualcosa successo di clamoroso e miracoloso assieme: durante la presunta apparizione lui ha raccontato che si è sentito addosso «grande rammarico per il mio passato, per una vita colma di peccato, così passai tutto il mio tempo chiedendo a Dio la grazia del perdono. A questa sensazione si aggiunse un altro segno: Sono stato assorbito da una brezza fresca e contemporaneamente tutte le cellule del mio corpo, dai piedi alla testa, sono state attraversate da qualcosa di simile a una corrente elettrica. Questo fenomeno durò alcuni secondi». A quel punto la moglie insiste perché il marito vada a parlare con un prete e li si “consuma” la conversione: «Penso che questo sia stato il culmine dell’intercessione della Vergine di fronte a Dio, che avevo chiesto a Medjugorje. Dio vuole salvare tutti ed è pronto ad accogliere tutti quelli che sono lontani da Lui, come lo ero io».

© RIPRODUZIONE RISERVATA