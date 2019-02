PAPA FRANCESCO PARTE PER GLI EMIRATI ARABI/ Visita storica, Messa davanti a 135mila persone: rischi sicurezza?

Inizierà domani la storica visita apostolica di Papa Francesco negli Emirati Arabi Uniti. E la definizione di storica non è abusata dal momento che mai un Pontefice aveva messo piede in Arabia. L’eccezionalità di questo ennesimo viaggio di un Santo Padre globe-trotter intenzionato a sfidare le distanze e a rompere i muri è data anche dal fatto che Francesco, come riportato dall’Huffington Post, il 5 febbraio celebrerà una Messa pubblica davanti a quasi 135mila persone presso lo Zayed Sports City Stadium di Abu Dhabi in una giornata che – come ha annunciato ministero delle Risorse Umane e dell’Emiratizzazione degli Emirati Arabi Uniti – verrà considerata festiva per i dipendenti del settore privato muniti dei permessi per partecipare alla Messa papale. Bisogna ricordare che negli Emirati Arabi vige la Sharia, ma a tal proposito il ministero ha sottolineato “la costante dedizione degli Emirati Arabi Uniti per facilitare il dialogo interreligioso”, a maggior ragione in quello che è stato denominato “l’Anno della Tolleranza”.

PAPA FRANCESCO NEGLI EMIRATI ARABI UNITI

La visita negli Emirati Arabi Uniti di Papa Francesco deve ancora iniziare e già come sempre non mancano le prime reazioni e polemiche alle mosse del Santo Padre. Come riportato dall’Huffington Post, inviti a cancellare la visita sono arrivati da siti cattolici americani che hanno sottolineato come l’UAE faccia parte della coalizione guidata dall’Arabia Saudita in Yemen, che secondo l’Onu potrebbe essersi macchiata di crimini di guerra nello sforzo di supportare il governo di Abdrabbuh Mansur Hadi contro il movimento armato di Houthi. Alcune perplessità restano anche sul fronte della sicurezza del Papa: ai suoi incontri dovrebbero partecipare più di 800mila persone. Non ha dubbi sulla rilevanza politica e simbolica di questo viaggio Franco Frattini, ex ministro degli Esteri, che su formiche.net ha spiegato:”La visita di Papa Francesco ad Abu Dhabi è un raro salto di qualità sulla scena internazionale. Ancora più raro che non sia innescato da una crisi o da un’emergenza bensì dalla lungimiranza, quasi controcorrente, dei protagonisti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA