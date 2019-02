PIENA DEL FIUME RENO A BOLOGNA: CASE ALLAGATE E FAMIGLIE EVACUATE/ Ultime notizie, travolti 6 carabinieri

Il fiume Reno in piena a Bologna questa mattina ha rotto l’argine ed è esondato provocando l’allagamento di decine di case e obbligando all’evacuazione di molte famiglie. I quartieri maggiormente alle prese con gli effetti del maltempo, secondo una nota diramata da Palazzo Accursio sono quelli di Borgo Panigale-Reno e Navile, in particolare nelle vie Giunio Bruto e della Berleta e in via del Traghetto. Nelle ultime due ore, dopo l’esondazione di questa mattina, vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti dopo essere stati allertati dalle numerose chiamate dei residenti che hanno visto le loro case allagate dall’acqua. A tal proposito è importante sapere che il Pris, il servizio di pronto intervento sociale del Comune, provvederà all’accoglienza di tutte le famiglie evacuate finché la situazione non sarà tornata alla normalità. In ogni caso la viabilità a Bologna è garantita ovunque, fa sapere il Comune in una nota. Sotto controllo tecnico anche i ponti Pertini, Togliatti e il Pontelungo.

PIENA FIUME RENO, TRAVOLTI 6 CARABINIERI

Attimi di grande paura si sono vissuti nel primo pomeriggio quando un’ondata di piena improvvisa ha travolto 6 carabinieri intervenuti in aiuto dei residenti in via Bondeno di Castel Maggiore. Tra i carabinieri coinvolti anche “l’eroe di Borgo Panigale”, il maggiore Elio Norino, rimasto ferito ad agosto nello scoppio dell’autocisterna. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, i 6 erano impegnati nel tentativo di sgomberare la strada e le abitazioni che si trovano nei pressi del Reno quando il fiume è tracimato. Per portarli in salvo, come riferito dal Corriere della Sera, è stato necessario utilizzare un trattore ma un’altra ondata ha spinto il mezzo dentro ad un fosso. A quel punto è stato necessario richiedere l’intervento dei vigili del fuoco, i quali hanno usato l’elicottero per evacuare tutti. Ricoverati a Bentivoglio per gli effetti dell’ipotermia, nessuno dei 6 carabinieri risulta fortunatamente in gravi condizioni.

