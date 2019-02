Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi 20 febbraio: numeri vincenti (208/2019)

Torna puntuale anche questa settimana SiVinceTutto, l’amato concorso speciale del SuperEnalotto giunto al suo nuovo concorso numero 208. Gli appassionati del gioco sono psicologicamente pronti alla nuova estrazione di oggi, mercoledì 20 febbraio 2019 che vede un montepremi sempre più interessante. Nella passata estrazione, infatti, la maggiore vincita con punti “6” non è stata realizzata e così la voglia di essere baciati dalla Dea Bendata si è fatta sempre più forte in attesa del bottino che promette di essere particolarmente interessante. Nonostante questo la fortuna non è rimasta del tutto in silenzio ma anzi si è fatta ampiamente sentire per i 13 fortunati che hanno intercettato il “5” e che si sono portati a casa comunque un interessante gruzzoletto pari a poco più di 708 euro. Il montepremi dell’estrazione passata è stato poi spartito anche dagli altri concorrenti che hanno aderito con la solita passione, come nel caso dei 190 fortunati che con il “4” hanno ottenuto una vincita di 116 euro. Premi sempre più bassi per chi ha centrato i 3 ed i 2 punti, ma non è ancora detta l’ultima parola poichè questa sera la Dea Bendata potrebbe davvero regalare ottime opportunità a coloro che hanno deciso di riprovarci!

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: OGGI L’ESTRAZIONE

Ma come si gioca al SiVinceTutto? Il concorso speciale targato SuperEnalotto, ogni mercoledì sera conquista migliaia di giocatori italiani. Come sempre i protagonisti indiscussi saranno i vostri sei numeri del cuore: sarà importante indovinare la combinazione vincente estratta indipendentemente dalla loro sequenza! Per riuscirci sarà necessario pronosticare una sequenza sfruttando ben 12 numeri da 1 a 90. Il passo successivo sarà naturalmente quello di incrociare le dita e sperare che la Dea Bendata possa passare dalle vostre case con una vincita interessante. A generale il montepremi finale sarà come sempre il 60% della raccolta di ciascun concorso SuperEnalotto, poi ripartito tra le 5 categorie di premi messi a disposizione. Dall’inizio dell’anno ad oggi sono stati centrati solo tre “6” ma la fortuna non si è ancora stancata! Quindi non disperate ma continuate a confidare nei vostri numeri preferiti con l’auspicio che i prossimi vincitori possiate essere proprio voi… Buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

