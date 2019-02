Guerrina Piscaglia: oggi sentenza Cassazione/ Padre Graziano “Non temo il carcere”

Padre Graziano potrebbe tornare in carcere per l’omicidio di Guerrina Piscaglia. Oggi è infatti prevista l’udienza in Cassazione per la scomparsa della donna di Ca’ Raffaello, di cui ancora oggi non è stata trovata alcuna traccia. Don Graziano rischia di tornare dietro le sbarre e di restarci per i prossimi 25 anni, qualora i giudici dovessero rigettare la richiesta degli avvocati difensori. Al momento padre Graziano, come ricorda il programma di Rai Uno, Storie Italiane, si trova agli arresti domiciliari e sarebbe in condizioni di salute piuttosto precarie, forse proprio per il timore di quanto potrebbe prospettarsi. Padre Graziano era già stato in carcere, precisamente nel 2015, ma solamente per sei mesi, poi gli vennero concessi i domiciliari con il braccialetto elettronico. «Lei innamorata di me? Sono solo illazioni – afferma l’imputato alla Rai – così no, così invaghita no. Non ho timore di tornare in carcere, voglio che la giustizia sia fatta».

GUERRINA PISCAGLIA: OGGI SENTENZA CASSAZIONE

Fra Guerrina Piscaglia e padre Graziano vennero scambiati quasi 6000 contatti telefonici, ma il prete continua a dichiararsi innocente e di non sapere dell’infatuazione della stessa donna. «Speriamo di poter mettere la parola fine a questa storia – le parole di Chiara Rinaldi, avvocato dei parenti di Guerrina – quanto meno sotto il profilo giuridico. Purtroppo il corpo ancora non si trova e spero che padre Graziano si metta una mano sulla coscienza e ci dica dov’è Guerrina, perché suo figlio ha diritto di piangere sulla tomba della madre». La Piscaglia è sposata con Mirko Alessandrini e i due hanno un figlio di 20 anni, Lorenzo, che soffre di problemi di salute. Dopo la condanna di due gradi di giudizio, oggi ci sarà finalmente la conclusione: cosa decideranno i giudici della suprema corte? In studio a Storie Italiane, gli opinionisti sembrano praticamente tutti concordi: Padre Graziano verrà condannato in via definitiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA