MELEGNANO, NUOVE SCRITTE RAZZISTE CONTRO BAKARY/ La mamma, “Salvini condanni”

Nuove scritte razziste sono apparse a Melegnano nei confronti di Bakary Dandio, il ragazzo senegalese di 22 anni adottato da una famiglia italiana che una settimana fa aveva denunciato la comparsa di frasi offensive nell’androne del suo palazzo. I genitori del ragazzo, i coniugi Paolo Pozzi e Angela Bedoni, sul muro di casa lunedì mattina hanno trovato la scritta: “Ammazza al negar” (espressione dialettale che significa ‘Ammazza il negro’) e sotto una svastica, esattamente nello stesso punto dove era stata disegnata la settimana prima, con la differenza che sette giorni prima gli insulti razzisti in pennarello nero erano “Pagate per questi negri di merda” e “Italiani=merda”. Mentre i carabinieri stanno indagando per tentare di capire se la mano sia la stessa, la mamma di Bakary – come riportato da La Repubblica – ha dichiarato:”L’immigrazione non è un problema, qualcuno però l’ha resa un problema. Il decreto sicurezza non aiuta di certo questa situazione”. Salvini dovrebbe condannare? “Sì, vorrei una condanna rispetto a quanto è successo”.

SALVINI, “SIGNORA RISPETTI RICHIESTE ITALIANI”

Da parte di Matteo Salvini non è arrivata probabilmente la risposta che la mamma di Bakary avrebbe auspicato dopo gli insulti razzisti nei confronti del giovane senegalese che tanto stanno facendo discutere a Melegnano. Come riportato da La Repubblica, il ministro dell’Interno ha dichiarato:”Io rispetto il dolore di una mamma, abbraccio suo figlio e condanno ogni forma di razzismo. E la signora rispetti la richiesta di sicurezza e legalità che arriva dagli italiani, che io concretizzo come ministro. Bloccare gli scafisti e i loro complici, fermare l’immigrazione clandestina, assumere poliziotti, installare telecamere ed espellere criminali è semplicemente giustizia, non è razzismo”. A dirla tutta la mamma di Bakary non aveva messo nel mirino il solo Salvini:”E’ una situazione che, pensiamo, sia anche determinata da pronunciamenti, comportamenti, atti legislativi di forze politiche e di alcuni loro esponenti, sia della maggioranza che dell’opposizione: ci riferiamo, ad esempio, a un malinteso senso di tutela dei cittadini italiani e dei confini nazionali e a una sistematica campagna di disinformazione rispetto alla reale rilevanza dei flussi migratori, per altre a una evidente confusione delle posizioni da assumere a livello etico, per altre ancora a una altrettanto evidente contraddittorietà ed incapacità di proporre alternative”.

