Neonato con tosse dimesso: morto per polmonite/ Torino, aperta inchiesta “giustizia”

Aveva appena 20 giorni di vita il piccolo Giacinto, il neonato morto lo scorso 2 febbraio, due giorni dopo essere stato dimesso dall’ospedale Maria Vittoria di Torino dove era stato visitato. Gli attacchi di tosse e gli svenimenti avevano fatto preoccupare i genitori che si erano così rivolti al nosocomio la notte del 31 gennaio scorso, dopo essersi rivolti al pediatra. Come riferisce Repubblica.it, il piccolo aveva iniziato a rifiutare il latte e oltre alla tosse presentava anche un altro sintomo sospetto, ovvero dormiva per quasi l’intera giornata. Giunti in ospedale però, i medici si erano limitati a visitarlo ed a dimetterlo subito dopo con la diagnosi di “rinite” per la quale era stato consigliato ai genitori “lavaggi nasali, aerosol, umidificazione dell’ambiente, pasti frequenti e frazionati”, rimandando ad un controllo del medico curante “entro le prossime 48 ore”. Neppure due giorni dopo, però, Giacinto è morto a causa di una broncopolmonite. Sul caso ora la procura di Torino ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti mentre i genitori del neonato chiedono con forza che sia fatta luce e giustizia sulla morte del piccolo.

NEONATO CON TOSSE: MORTO PER POLMONITE DOPO DIMISSIONI

Dopo il decesso avvenuto il 2 febbraio scorso, il medico legale Francesco Bison ha eseguito sul corpicino del neonato un’autopsia che ha stabilito le cause del decesso. Giacinto sarebbe stato colpito da una broncopolmonite “ab ingestis” provocata da un virus entrato nei bronchi assieme a una piccola quantità di latte probabilmente andato di traverso come spesso accade ai neonati. Dopo le dimissioni dall’ospedale e il rientro a casa, il piccolo è svenuto. La chiamata urgente al 118 e la corsa in ospedale non sono però bastate perchè Giacinto è morto durante il trasporto. Nonostante sia già stata eseguita l’autopsia, ora saranno necessari altri accertamenti per comprendere se le cure alle quali era stato sottoposto il piccolo erano da ritenersi o meno adeguate. I genitori ora vogliono giustizia: “Ora continuiamo a guardare le sue foto: è tutto ciò che ci rimane”, hanno commentato, dopo aver ripercorso le tappe che in breve tempo hanno portato alla morte del loro piccolo.

