Renzi difende genitori Tiziano e Laura/ “Se la prendano con me”: novità sull’arresto

In un colloquio col Corriere della Sera, Matteo Renzi torna ancora sull’arresto (ai domiciliari) dei suoi genitori, Tiziano e Laura Bovoli, e riaccende la sfida come del resto già annunciato nella lunga Enews dell’altro ieri: «Vorrebbero giudicarci tutti nelle piazze populiste e aspettare un mio fallo di reazione. C’è una tale campagna di odio contro di me… Lo sanno anche i sassi dove vogliono andare a parare. Però è da vigliacchi mettere in mezzo la mia famiglia. Se la prendessero con me, avessero questo coraggio. Io sto qui, non mi muovo e non ho paura», attacca l’ex premier ai colleghi del CorSera. «Hanno messo al gabbio mia madre, di più non potevano fare. Ora loro hanno finito e inizio io», attacca un irato ex segretario Pd, «Se anche i miei venissero condannati, e così non sarà, riceverebbero comunque una pena meno pesante dell’arresto, così dicono gli avvocati. E quindi perché metterli ai domiciliari? Solo per lo spettacolo mediatico». Secondo Renzi, come del resto già aveva detto anni fa dopo l’esplosione del caso Consip, «tutta questa storia si rivelerà un boomerang. Anche se in tanti cercano parole di consolazione, io conosco la verità che nessuno vuole dire. Se non avessi fatto politica, oggi i miei genitori non subirebbero questo».

LE NOVITÀ SULL’ARRESTO DEI GENITORI RENZI

Matteo Renzi la colpa continua a darsela – «Se loro sono in questa situazione umiliante è colpa del mio impegno politico di questi anni» – anche se diversi detrattori ribaltano la questione spiegando di come Tiziano Renzi e consorte, proprio “approfittando” dell’impegno politico del figlio, abbiano tentato di condurre i propri affari non propriamente legali. I giudici e le indagini stabiliranno la verità, anche se di certo il roboante arresto avvenuto lo stesso giorno del voto online del M5s sul caso Diciotti-Salvini ha avuto effetti devastanti anche sul fronte politico. Secondo le nuove accuse emerse dalle carte giudiziarie (pubblicate anche da Tg Com24, ndr) i pm ritengono che Laura Bovoli e Tiziano Renzi «avrebbero fatto sparire qualsiasi documentazione societaria delle cooperative fallite per nascondere i mancati versamenti delle imposte e le fatture per operazioni inesistenti». Non solo, secondo le carte dell’inchiesta, il modus operandi dei signori Renzi sarebbe stato atto ad agevolare le loro società di famiglia «che potevano “attingere” dalle cooperative della manodopera necessaria senza gravarsi di oneri previdenziali ed erariali». Lunedì prossimo, è notizia di questa mattina, i genitori di Matteo Renzi saranno convocati per l’interrogatorio davanti al Gip.

