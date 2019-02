FOLIGNO, MAESTRO UMILIA BAMBINO NERO/ “Esperimento sociale”: Miur chiede rapporto

Il ministero dell’Istruzione avrebbe chiesto una relazione agli uffici territoriali riguardo il caso del maestro supplente di Foligno che ha umiliato un bambino di colore mettendolo all’angolo. Il caso dunque è già all’attenzione del Miur. «Siamo stati informati di questo presunto caso e stiamo predisponendo tutti gli accertamenti necessari», ha dichiarato Antonella Iunti, dirigente dell’ufficio scolastico regionale, all’Ansa. Né la dottoressa Iunti né la dirigente della scuola sono entrate nel merito della vicenda. Per il momento non sarebbe stata fatta nessuna segnalazione alle forze di polizia. «Abbiamo parlato con la dirigente scolastica che per adesso ci ha confermato l’episodio, ma va chiarito. Spero che non sia davvero come lo hanno raccontato perché sarebbe gravissimo, la città di Foligno è una città ospitale e non c’è assolutamente nessun razzismo». Queste invece le parole del sindaco Nando Mismetti rilasciate all’AdnKronos. (agg. di Silvana Palazzo)

FOLIGNO, MAESTRO METTE ALL’ANGOLO UN BAMBINO NERO

Insegnare agli studenti il valore dell’uguaglianza e l’importanza dell’integrazione è fondamentale, ma il metodo usato da un maestro di Foligno, se di esperimento davvero si trattava, ha avuto esiti sconcertanti. L’uomo in questione ha costretto un bambino nero a voltarsi verso la finestra e lo ha additato davanti a tutta la classe come «troppo brutto» per essere guardato in viso. Il maestro di scuola elementare si è giustificando parlando di «un esperimento sociale», intanto monta l’indignazione dei genitori, a cui i bambini hanno raccontato quanto accaduto in classe. Per questo si sono rivolti subito ad un avvocato. L’episodio infatti si sarebbe ripetuto con le stesse modalità nella classe di un’altra bambina nera, la sorellina maggiore del piccolo. Stando a quanto riportato da La Repubblica, la vicenda è avvenuta nei giorni scorsi in una scuola elementare di Monte Corvino, un quartiere di Foligno. «Ma che brutto che è questo bambino nero! Bambini, non trovate anche voi che sia proprio brutto? Girati, così non ti devo guardare», avrebbe detto il maestro, secondo i racconti riportati dai genitori.

VERIFICHE IN CORSO

È andato verso la finestra, ha disegnato un segno sui vetri e ha costretto il bambino nero a guardare verso il segno, con le spalle alla cattedra. Lo hanno raccontato i bambini ai loro genitori. Il sindaco di Foligno, Nando Mismetti, ha dichiarato: «Stiamo facendo tutte le verifiche del caso, che è esploso ieri dopo un post pubblicato su Facebook in cui si raccontava la vicenda». Questa vicenda non è stata confermata dalla dirigenza scolastica, la dottoressa Marconi: «Ho informato il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, ritengo molto grave quello che è emerso e preferisco non fare ulteriori dichiarazioni perché non voglio inficiare un’indagine interna che deve essere rigorosa ed efficace». Il maestro avrebbe spiegato che si è trattato di un esperimento sociale ispirato ad altri che si trovano in Rete: voleva mostrare ai bambini l’ingiustizia di un comportamento visibilmente razzista. Ma il risultato è stato scioccante e ha portato i genitori a denunciare l’episodio sui social e a un legale per portare la vicenda in tribunale.



