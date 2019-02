Francesca Cipriani si spoglia a Pomeriggio 5/ Video: “Censura? Viva la libertà!”

Francesca Cipriani torna ospite di Pomeriggio 5 e lo fa, come di suo consueto, senza passare inosservata. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è ospite proprio del talk sul reality ma, prima di dire la sua su quanto accaduto nella nuova diretta, ha qualcosa da far vedere a Barbara d’Urso. Si tratta del suo particolare outfit che il pubblico può meglio osservare quando la prorompente showgirl si alza in piedi. “Oggi le guardie di Mediaset mi hanno bloccata” esordisce la Cipriani a Pomeriggio 5, per poi spiegare “Volevano censurarmi perché ero troppo nuda. Le guardie mi hanno fermata e mi hanno coperta perché ero troppo nuda da andare in onda a quest’ora”. La Cipriani si alza allora in piedi, toglie quello che sembra essere un pareo e rimane in costume!

Francesca Cipriani in costume: “Viva la libertà!”

Di fronte ad una sbalordita Barbara D’Urso che ammette “Ho come l’impressione che presto torneremo di nuovo al primo posto de I nuovi mostri a Striscia La Notizia”, Francesca Cipriani sfila in costume nello studio di Pomeriggio 5 e inizia ad urlare “Viva la libertà!” mostrando le sue beltà fisiche e ballando di fronte al pubblico, ai sorpresi ospiti e alla d’Urso che la richiama più volte affinché si rivesta e torni a sedere alla sua poltrona. La situazione si tranquillizza poco dopo ma è molto probabile che la previsione fatta dalla d’Urso a Pomeriggio 5 diventi realtà: Antonio Ricci riproporrà sicuramente la scena nella prossima classifica de “I Nuovi mostri” a Striscia La Notizia! (Clicca qui per il video della scena della Cipriani)

