Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 21 febbraio: i numeri vincenti

Il Lotto, il Superenalotto ed il 10eLotto hanno già apparecchiato la tavola dei premi: il nuovo concorso di oggi ci svelerà fra pochissimo quali saranno i numeri vincenti divisi per combinazioni e ruote regionali. Come è andata invece la precedente estrazione? La statistica di Agipronews ci rivela che Parma è riuscita a centrare il primo posto per la classifica del Lotto, grazie ad un terno su Firenze del valore di 62.500 euro. Secondo posto per Strevi, in provincia di Alessandria, con un bottino da 50 mila euro grazie ad una quaterna su Bari. Doppio terno invece a Bellizzi, in provincia di Salerno, e Torino per il valore da più di 15 mila euro. Nel primo caso la vincita è su Firenze, mentre la seconda sulla ruota piemontese. Nella top 3 del 10eLotto troviamo al primo posto dieci vincite da 50 mila euro centrate con un 9 Oro, grazie all’estrazione della decina 50-59 e la modalità estrazione frequente. Il montepremi del Lotto ammonta invece a 169,8 milioni di euro, di cui 5,2 milioni legati solo all’ultimo appuntamento. Il bottino annuale per il 10eLotto ammonta a 665 milioni di euro, di cui 33 milioni per l’ultimo concorso.

LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Jackpot da 108,5 milioni di euro per il SuperEnalotto di oggi, di nuovo in cima ai pensieri degli appassionati della Sisal. Il gioco non ci ha ancora regalato l’estrazione del montepremi, mentre le quote secondarie ritornano ad avere un po’ di respiro dopo un ribasso durato diverse settimane. La scorsa estrazione infatti ha messo in scontro il 4+ ed il 5, con la vittoria del primo grazie a quasi 50 mila euro in premio realizzati da un unico vincitore. A breve distanza il rivale con un premio da oltre 47 mila euro indovinato da quattro appassionati. Sono 397 i giocatori che invece hanno imbroccato il 4 da 4996,67 euro, mentre 17.203 tagliandi vincenti hanno registrato la vincita del 3, pari a 34,00 euro. Sfiora i 6 euro il 2, vinto da 302.600 giocatori. Ultime tre posizioni per il SuperStar, a partire dai 100 euro del 2+. I vincitori sono 1.708 in tutto, mentre 11.794 gli appassionati che hanno realizzato i 10 euro dell’1+. Infine i 5 euro dello 0+, destinati a 28.129 giocatori.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

SuperEnalotto e Jackpot in cima alle priorità di tutti i giocatori della Sisal. Oggi si terrà infatti un nuovo concorso e tutti gli appassionati sono pronti per spiccare il volo, per acciuffare il montepremi. In previsione della corsa finale, tanti giocatori si sono già attivati per capire quale progetto avviare subito dopo la vincita. Anche la nostra Rubrica ha compiuto questo passo decisivo per voi e vi proporrà una nuova iniziativa di KickStarter che potrebbe interessarvi. Stemoscope è infatti il primo dispositivo wireless di dimensioni ridotte che permette di ascoltare il battito del proprio cuore. Il suono della vita, pulsante ed importante per stabilire se le condizioni di salute sono ottimali. Uno stetoscopio dell’era moderna: Stemoscope è utile per le donne in dolce attesa, per ascoltare il battito del proprio bambino oppure per chi soffre di problemi di cuore e vuole tenere sotto controllo la pressione cardiaca. E ancora controllare le funzioni vitali dopo lo sport, durante l’allenamento o dei propri amici animali. L’asta durerà ancora 28 giorni, mentre il goal da oltre 2 mila euro è già stato centrato.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Lotto e numeri vincenti anche per oggi, con una nuova estrazione che potrebbe cambiare il destino di tanti appassionati. Trovare i numeri per la schedina non è semplice e mentre c’è chi preferisce affidarsi ai metodi tradizionali, come smorfia napoletana e sogni, altri invece puntano tutto sui maxi sistemi e calcoli matematici. Nessuna sicurezza per conoscere in anteprima quali numeri verranno estratti in ogni concorso. La nostra Rubrica preferisce però pensare a quanti non hanno ancora deciso quali numeri giocare: news a portata di mano, vediamo quali numeri ci regalerà la smorfia. Parliamo di una ragazza dell’India, diventata famosa negli ultimi giorni per via della lunghezza dei suoi capelli. Ben 170 cm di chioma castana e fluente, per una giovane che è già entrata nel Guinness dei primati per il suo record. La Rapunzel indiana, come è stata ribattezzata sui social, ha deciso di far crescere i capelli fin dai sei anni. All’epoca infatti ha vissuto un trauma a causa di un taglio errato fatto da un parrucchiere e da quel momento ha deciso di non tagliarli più. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo i capelli, 55, la lunghezza, 76, il record, 71, il taglio, 28, e l’esperienza, 19. Come Numero Oro scegliamo invece il pettine, 16.



© RIPRODUZIONE RISERVATA