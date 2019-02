Papa Francesco, conferenza pedofilia/ Video “ascoltiamo grido e dolore dei piccoli”

Si è aperta oggi a Roma la prima giornata della conferenza sulla pedofilia convocata da Papa Francesco con tutti i capi delle Conferenze Episcopali del mondo: durerà fino a domenica 24 febbraio prossima, sul tema deciso dalla Santa Sede “La Protezione dei Minori nella Chiesa” davanti a 190 rappresentanti delle Diocesi mondiali. Testimonianze, racconti, linee guida e modalità per affrontare le ignominie compiute da uomini di chiesa negli ultimi decenni. Grazie all’esempio e al solco lanciato dal Papa Emerito Benedetto XVI, Francesco oggi comincia una “nuova era” di protezione delle vittime e di purificazione all’interno della Chiesa Cattolica: «Ascoltiamo il grido dei piccoli che chiedono giustizia. Il popolo dei fedeli, infatti, ci guarda e attende da noi non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre», ha detto Papa Bergoglio aprendo i lavori stamattina davanti alla nutrita platea di vescovi rappresentanti da ogni parte del mondo. Ha letto anche alcune esperienze di vittime che gli hanno raccontato in questi anni la loro ferita ancora aperta: «Nessuno mi ascoltava; né i miei genitori, né i miei amici, né più tardi le autorità ecclesiastiche. Non ascoltavano me e il mio pianto. Ed io mi chiedo: perché? E mi chiedo, perché Dio non mi ha ascoltato?».

LA CONFERENZA SULLA PEDOFILIA

Il peso del dolore, il dramma della pedofilia e il grido delle vittime «grava sul nostro incontro il peso della responsabilità pastorale ed ecclesiale che ci obbliga a discutere insieme, in maniera sinodale, sincera e approfondita su come affrontare questo male che affligge la Chiesa e l’umanità». Al popolo di vescovi e cardinali riuniti in conferenza che rappresentano un po’ tutti i fedeli sparsi nel mondo, alcuni anche molto “scottati” da esperienze nefaste proprio sul tema indecoroso degli abusi sessuali, Papa Francesco grida l’intera sua invocazione allo Spirito Santo: «sostenga i lavori e aiuti a trasformare questo male in un’opportunità di consapevolezza e di purificazione». Dopo l’invocazione anche alla protezione della Madonna sulla conferenza in corso nei prossimi tre giorni, «ci illumini per cercare di curare le gravi ferite che lo scandalo della pedofilia ha causato sia nei piccoli sia credenti». La parola poi è passata al cardinale Luis Antonio Tagle, arcivescovo di Manila, che cederà poi all’arcivescovo di Malta e segretario aggiunto della Congregazione per la Dottrina della Fede Charles Jude Scicluna, fino a concludersi poi con il cardinale Rubén Salazar Gómez, arcivescovo di Bogotà.





