Roberto Formigoni, oggi sentenza caso Maugeri/ Cassazione, perché rischia il carcere

È attesa oggi la parola definitiva della giustizia italiana con la sentenza sul caso Maugeri che vede Roberto Formigoni, ex senatore e 4 volte Presidente della Regione Lombardia, alla sbarra dopo la condanna ricevuta in Appello lo scorso settembre. Sarà la Cassazione a dover stabilire dunque il destino non solo politico del 71enne “Celeste” accusato di corruzione sul caso della Clinica Maugeri, con le motivazioni della condanna in Appello che recitavano «ha meritato la pena massima prevista per essere stato corrotto anche con vacanze a spese altrui, perché i fatti hanno profili di gravità, oggettivi e soggettivi». Tra gli imputati assieme a Formigoni ci sono anche l’imprenditore Carlo Farina e l’ex direttore amministrativo della Fondazione Maugeri, Costantino Passerino. I pm milanesi nelle indagini chiuse ormai diversi anni fa hanno sostenuto che nelle casse della Clinica tra le eccellenze del modello Sanità Lombardia sarebbero usciti tra il 1997 e il 2011, 61 milioni di euro e dalle casse del San Raffaele, tra il 2005 e il 2006, altri 9 milioni. Quegli stessi soldi sarebbero poi confluiti su conti dell’ex assessore lombardo Antonio Simone e il faccendiere amico di Formigoni, Pierangelo Daccò (entrambi patteggianti la pena) di fatto considerati i “collettori” delle tangenti poi rivolte all’ex Governatore lombardo. In Primo Grado la Corte di Milano aveva condannato Formigoni a 6 anni di carcere, pena poi aumentata in Appello fino a 7 anni e mezzo di reclusione: oggi, se dovesse arrivare la terza condanna, Roberto Formigoni rischia seriamente di finire in carcere.

PERCHÈ FORMIGONI RISCHIA IL CARCERE

Il motivo è presto che detto, vista l’ultima legge “Spazzacorrotti” messa a punto dal Governo gialloverde e dal Ministro Bonafede: come ben spiega l’Agi, il reato di corruzione è inserito tra quelli cosiddetti ‘ostativi’ che impediscono di chiedere misure alternative al carcere. In precedenza invece, prima della “Spazzacorrotti”, con una pena inferiore ai 4 anni, era possibile domandare misure alternative anche per questo reato. Le ipotesi di condanna sono però molteplici ed esistono anche diversi capi di imputazione che possono passare in prescrizione dal prossimo luglio: se la Corte di Cassazione infatti dovesse annullare con rinvio la sentenza d’Appello per risolvere i punti controversi del processo, ci sarebbe un “nuovo” Secondo Grado e poi un’altra Cassazione con la prescrizione che scatterebbe già dal prossimo luglio (ad esempio quelli relativi al San Raffaele sarebbero già prescritti, secondo la Procura di Milano). Formigoni ha comunque più di 70 anni e se fosse condannato tramite l’avvocato Franco Coppi (il legale che ha fatto assolvere Silvio Berlusconi dal processo Ruby, ndr) potrebbe chiedere al Tribunale di Sorveglianza di certificare una eventuale incompatibilità col carcere per ottenere la detenzione domiciliare. Non c’è però nessun automatismo in questo senso e quindi tutto deve essere valutato dai magistrati: resta poi in pista l’ipotesi dell’annullamento “tout court” della condanna. Sabato scorso intanto al Santuario di Caravaggio (Bergamo) è stata organizzata una veglia di preghiera del gruppo “Amici di Roberto Formigoni” proprio in vista di questi giorni difficili per l’ex Governatore: gli organizzatori, tra cui Roby Ronza, su Facebook hanno scritto «Quello in programma sabato a Caravaggio è innanzitutto un gesto non di solidarietà politica bensì di solidarietà umana; o più precisamente un gesto di misericordia nel senso proprio e originario della parola».

