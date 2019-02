Eurojackpot/ Estrazione oggi 22 febbraio 2019: i numeri vincenti (concorso n 08/2019)

Vale 19 milioni di euro la nuova estrazione di Eurojackpot. Questo è il montepremi per l’appuntamento di oggi, venerdì 22 febbraio 2019, con la fortuna. La settimana scorsa infatti nessuno è riuscito a indovinare la combinazione vincente, quindi il Jackpot è salito per il concorso di stasera. Ma comunque venerdì scorso qualcuno è andato vicino alla grande impresa. Sono coloro che per un solo euronumero hanno mancato l’assalto al 5+2. Per la precisione sono cinque, e il loro 5+1 vale 323mila euro. Un gran bel bottino che però non è legato a schedine giocate in Italia. E così per i due 5+0 da 285mila euro. Non ci sono schedine italiane vincenti neppure per il 4+2 da seimila euro. In questo caso comunque i tagliandi fortunati sono stati 31. E dunque l’Italia è rimasta a guardare gli altri Paesi nell’estrazione Eurojackpot della scorsa settimana: la vincita più alta è stata quella di 294 euro.

EUROJACKPOT, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

L’Italia è chiamata ad una grande prova di forza per l’estrazione di oggi di Eurojackpot. Nelle ultime settimane i concorsi di questo gioco non hanno sorriso al nostro Paese, quindi la voglia di riscatto deve portare ad una importante rivincita. Prosegue la sfida con il resto d’Europa per vincere un jackpot sempre milionario. Il gioco in sé peraltro è molto semplice: basta scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro. Una volta giocata la schedina, bisogna sperare di aver indovinato i numeri vincenti o almeno di rientrare in una delle 12 categorie di vincita, dall’ambitissima 5+2 al consolatorio 2+1. Se qualcuno dovesse riuscire a mettere le mani sul montepremi, allora il jackpot ripartirà da 10 milioni di euro, proprio perché è sempre milionario. Ma è anche vero che cresce sempre più velocemente ad ogni concorso. E allora buona fortuna con l’estrazione di oggi di Eurojackpot.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

Euronumeri: –

(I numeri vincenti del concorso di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



