Roberto Formigoni in carcere a Bollate/ Condanna in Cassazione, bufera sul processo

Roberto Formigoni giunge in questi istanti in cui scriviamo al carcere di Bollate (Milano) per iniziare a scontare la pena ricevuta dopo la sentenza di condanna della Cassazione emessa ieri in serata: 5 anni e 10 per corruzione nell’ambito del processo sul caso Maugeri con la legge “Spazzacorrotti” che seppur in atto da pochi mesi già esclude la possibilità di una detenzione alternativa al penitenziario. L’ex Governatore della Regione Lombardia, dopo processi durati anni, “sporca” per la prima volta la fedina penale e inizierà a scontare la pena detentiva all’interno della struttura carceraria di Bollate (una delle eccellenze del settore studiato in tutta Europa come efficacia e valorizzazione dei detenuti, ndr) in attesa che gli avvocati difensori provino a convincere la Procura dell’insensatezza della detenzione penitenziaria. I suoi avvocati guidati dal legale Mario Brusa, hanno presentato questa mattina un’istanza alla Procura Generale di Milano nella quale chiedono che l’esecuzione della sentenza venga sospesa: il procuratore generale di Milano, Antonio Lamanna, ha intanto firmato l’esecuzione della pena ma ora nei prossimi giorni dovrà dirimere una decisione in merito al ricorso di Formigoni.

BUFERA SUL PROCESSO PENALE A ROBERTO FORMIGONI

Stando alla linea difensiva dell’ex Governatore, «la nuova norma contenuta nel decreto cosiddetto “spazzacorrotti”, che verrebbe applicata per la prima volta dopo la sua entrata in vigore nei confronti proprio di Formigoni «pregiudica fatti antecedenti alla entrata in vigore della nuova legge, incidendo in maniera fattuale». Di fatto quindi gli avvocati del “Celeste” chiedono la detenzione domiciliare come del resto prevedeva la legge per gli ultra 70enni prima dell’entrata in vigore della “Spazzacorrotti” di marca grillina. Se la questione venisse accolta, o se nel frattempo la Corte Costituzionale – come pare – solleverà una questione di costituzionalità sulla legge voluta dai 5Stelle, lo spettro del carcere si allontanerebbe per Formigoni che nell’attesa del pronunciamento della Suprema Corte potrebbe essere messo ai domiciliari, senza interrompere l’esecuzione della pena. Intanto è massima bufera sul contenuto stesso del processo che ha portato Formigoni alla condanna per corruzione senza una reale prova fattuale di tangenti o quant’altro: come ben spiega oggi sulle nostre pagine Abate Faria, «Comportamenti sopra le righe come pranzi, vacanze, stili di vita lussuosi in compagnia di siffatti personaggi sono atti gravemente riprovevoli e moralmente intollerabili soprattutto per un uomo pubblico. Tanto più se si è così ingenui e irresponsabili da lasciare che siano loro a pagare. Ma perché tali comportamenti devono essere considerati atti penalmente rilevanti in mancanza di prove di atti corruttivi e trasferimenti di denaro? E’ cambiato il diritto penale?».

