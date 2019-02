Fitch: Rating resta BBB, outlook negativo/ L’agenzia “Prevediamo elezioni anticipate”

L’agenzia Fitch ha confermato il rating dell’Italia a BBB e l’outlook negativo. Le prospettive per il nostro paese di una delle agenzie internazionali più stimate al mondo, non sono quindi positive, e lo si capisce anche dal commento a corredo della valutazione: «Non ci aspettiamo che il governo italiano duri l’intero mandato e vediamo un aumento delle probabilità di elezioni anticipate dalle seconda metà di quest’anno». Il punto chiave del rating BBB e dell’outlook negativo, rimane proprio l’enorme dissenso all’interno della coalizione gialloverde, con il Movimento 5 Stelle e la Lega che remano dalla parte diametralmente opposta su numerose tematiche di primaria importanza, come ad esempio la Tav: «Le tensioni politiche nella coalizione di governo – prosegue Fitch nella sua disamina – e la possibilità di elezioni anticipate aggiungono incertezza sulle politiche economiche e di bilancio. Le differenze ideologiche tra il Movimento Cinque Stelle e la Lega probabilmente aumenteranno queste tensioni».

FITCH: RATING RESTA BBB, OUTLOOK NEGATIVO

Secondo l’agenzia Fitch un nuovo governo aiuterebbe a risolvere la situazione economica precaria della nostra penisola, prevedendo un potenziale moderato e positivo per quanto riguarda la sostenibilità di medio termine del debito italiano «nel caso di un nuovo governo più stabile e nel caso che un orizzonte programmatico più ampio faciliti alcuni aggiustamenti di bilancio e un mix di politiche più prevedibile e di sostegno alla crescita». Pronta è arrivata la replica di Palazzo Chigi, che vede il bicchiere mezzo pieno e che fa sapere che le valutazioni effettuate da Fitch confermano la solidità economica del paese, risentendo comunque come prevedibile del rallentamento economico che sta investendo l’intera Unione Europea. «Andiamo avanti con la strada tracciata nella manovra – conclude la nota – per assicurare sviluppo ed equità sociale all’Italia, prestando attenzione ai rischi provenienti dal contesto internazionale. Siamo certi dell’impatto positivo sulla crescita e sulla produttività che avranno le nostre misure». Evitato quindi il downgrade per l’Italia, ma la disamina di Fitch resta comunque negativa in ottica medio termine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA