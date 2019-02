Formigoni: “Famiglia e amici devono essere forti”/ Prima notte in carcere a Bollate

Condannato a 5 anni e 10 mesi di reclusione in Cassazione per il caso Maugeri, Roberto Formigoni ha trascorso la prima notte di carcere a Bollate. Una sentenza che sta facendo parecchio discutere, con l’ex governatore di Regione Lombardia che ha inviato un messaggio rivolto ad amici, familiari e sostenitori: «Si devono far forza quelli che sono fuori, che sanno tutta la storia: voglio che sappiano che devono essere forti», le sue parole riportate dai colleghi dell’Ansa. Formigoni, in camicia, maglione con la zip e pantaloni scuri, ha iniziato la mattina incontrando gli operatori del carcere e ha voluto ribadire di star bene e di non avere problemi. Preoccupazione per chi è fuori, dunque, con i suoi legali al lavoro per tentare di ottenere gli arresti domiciliari.

DEL DEBBIO: “FORMIGONI UN UNICUM NELLA STORIA NAZIONALE”

Di Roberto Formigoni ha parlato Paolo Del Debbio in una lunga intervista ai microfoni de Il Giornale, con il cronista che ha voluto elogiarne i meriti: «Formigoni ha preso il mitico programma liberale del ’94, quello sbandierato da tutti e poi puntualmente rimesso in qualche cassetto, e l’ha fatto diventare realtà. Non tutto per carità, ma i suoi meriti, al di là delle vicende giudiziarie, che pure mi lasciano perplesso, mi paiono innegabili». Prosegue Del Debbio: «L’intuizione giusta è stata quella di inserire il pubblico e il privato in un unico circuito virtuoso, attraverso il sistema degli accreditamenti, e di aprirlo a tutti i cittadini, senza le divisioni e le barriere di prima. Scandali? Solo chi non fa non sbaglia. Ci sono stati arresti e casi di corruzione, ma è purtroppo fisiologico nell’ arco di tanti anni. La verità è che il sistema è cambiato e la Lombardia è diventata su questo versante uno delle regioni più avanzate d’ Europa. Lo stesso è accaduto sul fronte dell’ educazione». E conclude: «Formigoni è un unicum nella storia nazionale: è stato lui a togliere dalla naftalina interi capitoli del programma varato dal centrodestra all’inizio della Seconda Repubblica».

