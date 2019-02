Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 23 febbraio: i numeri vincenti

Lotto, Superenalotto e 10eLotto si riuniscono di nuovo questa sera, in occasione della nuova estrazione settimanale. Ultimo giorno per partecipare al concorso e nuovi giro di numeri vincenti e premi per tutti gli appassionati delle due lotterie italiane. Cosa è successo nell’appuntamento dello scorso giovedì? Ancora una volta è la statistica ufficiale svelata da Agipronews a permetterci di scoprire l’andamento della classifica. La battaglia per il primo posto è stata vinta dal 10eLotto, che ha premiato un giocatore di Miilano con 100 mila euro. La vincita è un 8 con Doppio Oro. Doppia vincita per la seconda posizione, con un bottino da 15 mila euro realizzati a Bagnara, in provincia di Reggio Calabria, e Aprilia, in provincia di Latina. Al terzo posto troviamo invece una tripletta del valore di 10 mila euro centrata con altrettanti 9, giocati Torricella in Sabina, in provincia di Rieti, Ispra, in provincia di Varese e Aidone, in provincia di Vienna. Sullo stesso gradino del podio troviamo inoltre Caldaro sulla Strada del Vino, in provincia di Bolzano, Cinisi, nel Palermitano e Carrù, in provincia di Cuneo. Anche in questo caso la vincita ammonta a 10 mila euro per ciascun appassionato. Il montepremi supera invece i 692,6 milioni di euro, mentre il bottino dell’ultimo concorso è di 27,7 milioni. Il Lotto premia invece un giocatore di Moncalieri, nel Torinese, con 49.250 euro centrati grazie ad un terno sulla ruota piemontese. Secondo terno del valore di 45 mila euro realizzato poi a Limbiate, in provincia di Monza Brianza, mentre 32.250 euro per un fortunello di Pomezia, in provincia di Roma, grazie ad una giocata sulla Nazionale come la precedente. A seguire troviamo due vincite da 23.750 euro indovinate a Granarolo, in provincia di Bologna, e Ospedaletti, nel Milanese. Al di fuori della Top 3 troviamo invece i 14.900 realizzati ad Alia, in provincia di Palermo, il premio da 13.800 imbroccato a Chiusa Sclafani, sempre nel capoluogo siciliano, ed infine 13.500 euro destinati a Bascapé, nel Pavese, e 12.475 euro vinti da un giocatore di Barletta. Il montepremi annuale supera invece la soglia di 178 milioni di euro, di cui 8,2 milioni legati solo all’ultima estrazione.

Sempre più irraggiungibile il Jackpot del SuperEnalotto, che questa sera avrà il valore di 109,8 milioni di euro. La nuova estrazione rimette in moto le speranze di tutti gli appassionati della Sisal, a caccia del montepremi e di tutte le quote secondarie. Secondo la statistica ufficiale, il concorso di giovedì ha permesso invece ai giocatori di centrare vincite interessanti, anche se qualcuna delle quote previste dalla lotteria hanno subito un nuovo ribasso. In testa gli oltre 62 mila euro realizzati da tre giocatori grazie al 5, seguiti da cinque appassionati che centrano più di 34 mila euro grazie al 4+. Il premio del 3+ ammonta invece a 2.559 euro e i vincitori sono 176, mentre 561 i giocatori che hanno vinto 345,86 euro grazie al 4. In picchiata il 3, del valore di 25,59 euro e 22.483 vincitori, mentre il 2 ritorna al bottino da 5 euro tondi, destinato a 356.836 tagliandi vincenti. Infine 1.714 vincitori per i 100 euro del 2+ e 10.723 biglietti fortunati per la vincita dell’1+, come sempre del valore di 10 euro. Per concludere la classifica, lo 0+ da 5 euro premia 21.426 appassionati.

Jackpot e SuperEnalotto stanno per aprire le danze, grazie ad un nuovo concorso che permetterà la vincita del montepremi. Il punto interrogativo rimarrà al centro della scena fino all’esito dell’estrazione di oggi, che si spera possa dare un esito positivo ai giocatori più fortunati. Gli appassionati previdenti hanno già trovato un progetto utile su cui investire parte della vincita, così come la nostra Rubrica che anche oggi si affida a KickStarter. Fra le iniziative abbiamo selezionato Picoh, una simpatica ed espressiva testa robotica del tutto programmabile. Divertente e adatta ai più creativi, si potrà esplorare il mondo dei codici e della programmazione per rendere Picoh un assistente personale di tutto rispetto. Intelligenza artificiale e controlli personalizzati, per un progetto che verrà lanciato al raggiungimento di circa 34 mila euro previsti per il goal. L’asta durerà ancora 28 giorni.

Lotto e numeri vincenti ritornano questa sera grazie al nuovo concorso, così come tutti gli appassionati che hanno deciso di partecipare alla lotteria italiana. Premi e combinazioni decreteranno quali giocatori riusciranno a conquistare la Top 10 delle vincite: l’unica cosa da non dimenticare è giocare i numeri preferiti per poter partecipare all’estrazione. In assenza di idee potrete sempre lasciarvi aiutare dalla nostra Rubrica e dalla news che abbiamo scelto per voi. Quali saranno i numeri legati alla smorfia napoletana? Scopriamoli subito: parliamo di una delle patologie più moderne degli ultimi tempi. Un medico americano infatti ha notato una brusca impennata di lesoni al polso dovute allo smodato uso degli smartphone. La sindrome del polso da selfie, come è stata ribattezzata, ha già colpito diversi pazienti: il motivo è da ricondurre alla flessione a cui viene costretto il polso, che infiamma in nervi e provoca formicolii e dolori a tutto l’arto. Non si tratta della prima volta che emerge un problema simile: nel 2015 un ragazzo è stato operato ad un tendine lesionato a causa dello smodato uso del cellulare. Il tutto per giocare ai videogames. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il cellulare, 75, il polso, 5, l’infiammazione, 4, la fotografia, 12, e l’operazione, 16. Come Numero Oro scegliamo invece il dolore, 90.



