Marella Agnelli è morta/ Era la vedova dell’Avvocato Gianni, aveva 92 anni

Lutto nella famiglia Agnelli: pochi minuti fa è infatti giunta la notizia della morte di Marella, la vedova dell’Avvocato Gianni Agnelli. La donna aveva 92 anni, era malata da tempo, e negli ultimi giorni le sue condizioni di salute erano peggiorate in maniera significativa, fino al decesso di oggi. Marella Caracciolo, questo il suo vero cognome, era nata a Firenze il 4 maggio del 1927, figlia di Filippo Caracciolo Principe di Castagneto e di Margharet Clarke. Diplomatasi in Svizzera, aveva proseguito gli studi in Francia, precisamente a Parigi, dove aveva frequentato l’accademia delle belle arti e l’Académie Julian. In seguito si era poi trasferita a New York dove aveva iniziato la sua attività fotografica spinta dalla sua grande passione per le foto, e dove aveva lavorato come assistente di Erwin Blumenfeld, ritenuti fra i migliori al mondo nella fotografia negli anni ’40-’60. Nel 1952 Marella rientrò in Italia, dove collaborò con Condé Nast come redattrice e fotografa, mentre nel 1953 sposò Giovanni Agnelli a Strasburgo, da cui poi ebbe due figli, Edoardo e Margherita.

MARELLA AGNELLI È MORTA: ERA LA VEDOVA DELL’AVVOCATO GIANNI

Negli anni ’70 iniziarono le sue numerose collaborazioni con importanti aziende di tessuti, come ad esempio nel 1973, con la svizzera Abraham Zumsteg, per cui disegnò alcuni tessuti d’arredamento, quindi con l’italiana Ratti di Como, con i francesi degli stabilimenti Steiner, e infine con gli americani della Martex e della Marshall Field’s. Nel 1977 ottenne il prestigioso riconoscimento negli Stati Uniti “Product Design Award of the Resources Council Inc.”, proprio per le sue realizzazioni nel campo dei tessuti. Durante questo periodo, come sottolinea Repubblica, non ha comunque mai abbandonato il mondo della fotografia, avendo continuato la sua collaborazione con Condé Nast nonché con altre riviste. E’ stato membro dell’International Board of Trustees del Salk Institute di San Diego (California) e dell’International Council of the Museum of Modern Art di New York, nonché Presidente Onorario della Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli. Nel 2000 è ha ricevuto il titolo di “Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”, proprio per i suoi lavori nel mondo dell’imprenditoria italiana e internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA