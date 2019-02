Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Roberto Formigoni in carcere (23 febbraio 2019) 

Roberto Formigoni si è costituito prima che i carabinieri andassero a casa sua ad arrestarlo. Finisce cosi probabilmente la carriera politica dell’ex governatore della Lombardia e per molti anni delfino di Silvio Berlusconi. Formigoni ha varcato il portone del carcere di Bollate attorno alle 09.00, per lui le operazioni propedeutiche all’ingresso in carcere e poi il trasferimento in una cella già individuata dalla direttrice Cosima Buccoliero. Mentre il “celeste” si accomodava in cella i suoi avvocati presentavano istanza per una misura alternativa al carcere, l’istanza è stata inviata direttamente al PG Lamanna che l’ha girata alla Corte d’Appello, non prima però di aver espresso parere negativo. Formigoni dovrà scontare 5 anni e 10 mesi per corruzione, la condanna è stata confermata in Cassazione.

Ultime notizie, Berlino e Parigi alleati verso i paesi fuori bilancio

Arriva una notizia che potrebbe avere ripercussioni, anche pesantissime, sull’ottenimento dei fondi europei per il nostro paese. Reso noto infatti un documento dalla quale si evince la volontà dei governi francesi e tedeschi di escludere i paesi dell’Unione che non presentano conti in regola. Il documento dovrebbe essere la base per i prossimi summit economici, riunioni nelle quali si stabilirà l’entità dei finanziamenti europei da trasferire ai singoli governi nazionali. il documento messo a punto da Olaf Scholz e Bruno Le Maire penalizzerà inoltre i paesi che non ottemperano ai paletti europei nell’ambito delle riforme promesse, il passo è chiaramente dedicato al nostro paese, che si è scontrato con l’Europa sia per il reddito di cittadinanza che per quota 100.

Ultime notizie, Salvini: nessun blocco per la TAV

Elimina tutte le illazioni su un eventuale blocco dell’alta velocità, e lo fa parlando in diretta televisiva. Matteo Salvini etichetta un eventuale sospensione dei lavori come una “barzelletta” ed escludendo qualsiasi baratto con la questione della sua immunità, garantisce che i cantieri ripartiranno molto presto. Il leader del Carroccio conferma però che il progetto sarà ridiscusso in maniera integrale con gli alleati del Movimento Cinque Stelle, una discussione che farà risparmiare almeno un miliardo di euro. Non crede alle sue parole il presidente della Regione Piemonte Chiamparino, con l’esponente politico del Partito Democratico che oggi ha dato disposizioni di avviare tutte le procedure per organizzare un referendum.

Ultime notizie, Forse l’ultimo weekend di freddo intenso

Un abbassamento anche di otto/dieci gradi della temperatura, forti venti di burrasca e neve a bassa quota. Queste le previsioni per quello che forse potrebbe essere l’ultimo vero weekend invernale. Le previsioni sono concordi nell’attendersi un ondata di aria siberiana, aria che porterà con se venti gelidi. La situazione più grave è prevista al Nord, qui da fare attenzione ci sarà anche la nebbia che occuperà buona parte della pianura padana. Al Sud e sulle isole maggiori a farla da padrone saranno i venti di burrasca, previsti in tale contesto l’interruzione dei collegamenti marittimi con le isole minori, vento forte anche nel Nord Est, con la Bora che farà la sua comparsa nel triestino. La situazione dovrebbe migliorare già da lunedì.

Ultime notizie, Il Milan continua a sorprendere, stasera la Roma

Il Milan continua a stupire e apre la giornata di Serie A con un secco 3-0 contro l’Empoli. Una gara dove continua a segnare Piatek, ma dove tornano in gol anche Kessiè e Castillejo. I rossoneri a dire il vero avrebbero segnato anche altre due reti con Paquetà e Borini entrambe annullate, giustamente, dal var. Stasera tocca alla Roma rispondere che sarà ospite al Benito Stirpe di Frosinone in un derby da vincere per tornare a -1 dalla zona Champions League. Alle 15.00 sarà però il momento di un Torino Atalanta che mette di fronte due squadre di livello pronte a sorprendere ancora. In casa Juventus è giornata di vigilia per la trasferta di Bologna, dopo il brutto ko per 2-0 al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA