Uomini e Donne / Beniamino resta, Angela sbotta sui social: “Dignità” (Trono Over)

Solo pochi giorni fa, Angela Di Iorio lasciava lo studio di Uomini e Donne a causa di Beniamino. Dopo parole poco lusinghiere del cavaliere che, in studio, ha anche ammesso “Non vedevo l’ora di scaricarla”, la dama, offesa, ha deciso di andare via. Pochi giorni dopo, attraverso le pagine del Magazine di Uomini e Donne, ha infine fatto sapere che solo qualora Maria De Filippi avesse mandato via Beniamino, lei sarebbe tornata. Stando alle anticipazioni dell’ultima registrazione del trono Over, questo però non è accaduto. Beniamino non solo è ancora in studio ma ha intrapreso la conoscenza di altre signore. Ben 4 sono le dama giunte infatti per lui nel corso dell’ultima registrazione, come svela il vicolodellenews, delle quali ha deciso di conoscerne solo una.

BENIAMINO RESTA, ANGELA SBOTTA SUI SOCIAL

È chiaro che Maria De Filippi non asseconderà l’ultimatum di Angela Di Iorio “O me o Beniamino”. La dama ha lasciato lo studio di Uomini e Donne di sua iniziativa, nonostante le richieste della conduttrice e degli opinionisti che più volte l’hanno criticata, ma non ha alcuna intenzione di tornare. D’altronde Angela ha ammesso che mai avrebbe potuto accettare di rimanere in studio con un uomo del genere per una questione di dignità personale, valore che sottolinea anche negli ultimi post pubblicati sul suo profilo Facebook. In uno di questi, infatti, si legge: “Dignità. Il valore che contraddistingue la gente piccola da quella grande”. Ed è proprio questa la risposta che l’ex dama di Uomini e Donne dà a coloro che le chiedono quando e se tornerà nello studio del trono Over.

