Aosta, incendio in mansarda: muore 21enne/ Feriti altri due giovani che erano con lei

La 21enne che si era lanciata dal terzo piano del proprio appartamento in Valle d’Aosta, per sfuggire ad un incendio nella sua mansarda, è purtroppo morta. Si chiamava Miahela Cheli, era originaria di Chiavari, in Liguria, ed aveva cercato di mettersi in salvo lanciandosi dal terzo piano di una palazzina nella notte fra venerdì 22 e sabato 23 febbraio. Subito dopo la caduta le sue condizioni erano apparse disperate, visto che la stessa aveva riportato un grave politrauma, oltre ad aver sbattuto violentemente la testa. L’incidente si era verificato attorno alle ore 5:15 della mattina del 23 febbraio, in località Antey Saint Andrè, dove la giovane si trovava in compagnia di due ragazzi, leggasi Matteo Tugnoli, il 24enne fidanzato della ragazza deceduta, e Leonardo Bertucco, un amico. Il primo si è lanciato dal terzo piano ma è riuscito in qualche modo ad attutire la caduta finendo su un balcone: ha subito numerosi traumi ma non è in pericolo di vita. Il secondo è invece riuscito ad attraversare il muro di fiamme, scendendo dalle scale, ed ha riportato solo un’intossicazione.

AOSTA, INCENDIO IN MANSARDA: MUORE 21ENNE

I tre stavano trascorrendo qualche giorno di vacanza in Valle d’Aosta, e non è ben chiaro cosa sia successo all’interno dell’appartamento bruciato. Secondo quanto riportato da Repubblica, le fiamme sarebbero divampate dalla zona giorno, distruggendo completamente la mansarda e obbligando i tre occupanti ad una fuga disperata. Al momento i vigili del fuoco hanno escluso che il rogo sia partito dal camino dalla canna fumaria, di conseguenza potrebbe essere stato causato da un guasto all’impianto elettrico o da quello del gas. I genitori della vittima hanno autorizzato l’espianto degli organi della ragazza, mentre il giovane intossicato verrà trasportato a Fara Novarese per il trattamento in camera iperbarica dopo i fumi respirati durante il rogo. In corso le indagini dei carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA