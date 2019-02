Bangladesh, dirottato aereo in volo verso Dubai/ Video: “Fatemi parlare col premier”

Paura a bordo di un aereo della Biman Bangladesh Airlines, in partenza per Dubai da Dacca. Il velivolo ha compiuto un atterraggio di emergenza nello scalo di Shah Amanat a Chittagong, nel sud del Paese dell’Asia meridionale, a causa di un tentato dirottamento. Dall’interno dell’aereo sono stati uditi colpi d’arma da fuoco, ma non è ancora chiaro se ci siano feriti. Tutti i 150 passeggeri sono stati evacuati dall’aereo, ma uno o più dirottatori si trovano a bordo con almeno due membri dell’equipaggio in ostaggio. Ora la polizia e le forze di reazione rapida sono sulla pista dell’aeroporto internazionale di Chittagong, la seconda principale città del Bangladesh. Stando ai primi resoconti, citati da Repubblica, un uomo armato avrebbe provato a fare irruzione nella cabina di pilotaggio. Almeno un membro dell’equipaggio è tenuto ancora in ostaggio all’interno dell’aereo, riferiscono i media locali. Per Gulf News un membro dell’equipaggio sarebbe morto.

BANGLADESH, DIROTTATO AEREO IN VOLO VERSO DUBAI

Le indiscrezioni sono diverse, meno i riscontri ufficiali. Quel che è certo è che l’aereo della Biman Bangladesh Airlines ha fatto un atterraggio di emergenza a Chittagong. Un uomo armato, riferisce Tgcom24, è penetrato nella cabina per dirottare il volo. Quando il pilota ha cercato di persuaderlo, l’attentatore ha sparato un colpo. L’aereo, dopo l’atterraggio di emergenza, è stato circondato dalla polizia, quindi sono stati fatti scendere i passeggeri. L’uomo responsabile del dirottamento ha chiesto di parlare con il premier. L’aereo era partito dalla capitale Dacca e doveva raggiungere Dubai, in Arabia Saudita. Non è chiaro se un membro dell’equipaggio sia ferito o addirittura morto, come riferito da alcuni media locali.





© RIPRODUZIONE RISERVATA