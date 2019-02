KARIN TRENTINI HA TRADITO RICCARDO FOGLI?/ Giampaolo Celli, lite con Karina Cascella

Giampaolo Celli, l’uomo indicato come presunto amante della moglie di Riccardo Fogli, è intervenuto a Domenica Live per commentare la vicenda. «Ho aspettato che si calmassero le acque, invece si è alimentata», ha esordito l’imprenditore. «I fatti sono questi: due post fatti da Karin hanno suscitato interesse. Queste due foto non le avrebbe notate nessuno se Riccardo non fosse stato all’Isola dei Famosi», ha spiegato Celli nel salotto di Barbara d’Urso. «Sono rimasto un po’ colpito. Sono sposato da 16 anni, ho dei figli… La mia pubblicità non è il gossip, ma le sfilate», si sfoga lui chiarendo di essere rimasto male per le voci suscitate da quelle foto. «È stato un errore pubblicare quelle foto in questo periodo». L’uomo smentisce categoricamente di avere una storia con Karin Trentini, quindi smentisce che la donna abbia tradito il marito Riccardo Fogli. Inoltre, spiega di avere un amico in comune con lei: Fabrizio Corona, guarda caso l’uomo che c’è dietro il sito che ha lanciato lo scoop… Ma lui si difende dalle insinuazioni degli altri ospiti, a partire da Karina Cascella che nutre dei dubbi sull’uomo: «Ho mio padre che non sta bene e devo mettermi a fare queste cose?». L’uomo si arrabbia e la lite in studio è servita. (agg. di Silvana Palazzo)

Karin Trentini e il presunto tradimento con Giampaolo Celli…

Nel corso di Domenica Live in onda oggi dalle 17,10, si parlerà di presunti tradimenti. Karin Trentini, sarà tra le protagoniste di questa parentesi dedicata al gossip, dopo le notizie di un presunto tradimento nei confronti del marito Riccardo Fogli, attualmente in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi. “Se saltano fuori quindici miei amanti o qualche tuo figlio segreto io comunque sono serena, perché so che tu sei fortissimo”. Queste sono state le parole della donna, cercando di tranquillizzare il marito dopo averlo rivisto e abbracciato forte. Nessuna crisi nel loro matrimonio e, ipoteticamente, anche nessun tradimento. “Ho lasciato Michelle che non la lascio mai” ha anche spiegato Karin al marito riferendosi alla loro bambina. Proprio in funzione della figlia, la Trentini ha consegnato a Riccardo Fogli una missiva da parte della piccola che ha commosso fino alle lacrime, il quinto componente dei Pooh. “Mi son fatto male. È che vado a pesca con Bettarini che è enorme…”, le ha raccontato lui dopo che lei ha notato i cerotti sulle mani.

Karin Trentini ha tradito Riccardo Fogli? Lui si sente male…

Riccardo Fogli e Karin Trentini, hanno risposto con baci e abbracci ai pettegolezzi che giravo sul loro contro, in riferimento ad un presunto tradimento di lei. “Ma da dove escono tutte queste ca**te?”, ha chiesto il musicista. Successivamente, l’uomo è stato orgogliosamente difeso in studio anche da Alba Parietti: “Non le hai chiesto nulla. Questo è il modo giusto di difendere un amore come il vostro”, ha chiosato l’opinionista. “Tu sei forte amore, se non ce la fai tu chi ce la può fare. Tutti ti ricorderanno per quello che stai dando… Sei un privilegio per questo programma, come artista ma anche e soprattutto come uomo”, ha concluso la moglie prima di salutarlo. La storia delle presunte corna però, sembra non essere finita qui ed infatti, questo pomeriggio durante Domenica Live, proprio Barbara d’Urso avrà modo di parlarne ancora. Ed intanto dall’Honduras, non giungono novità incoraggianti. Proprio Riccardo Fogli nelle ultime ore, è stato vittima di un malore: tornerà in Italia dalla moglie? Si parla già di ritiro per motivi di salute…



© RIPRODUZIONE RISERVATA