NATACHA JAITT, EX GRANDE FRATELLO E’ MORTA/ Causa del decesso: ictus o omicidio?

Lutto nel mondo dello spettacolo in Argentina. All’età di 42 anni Natacha Jaitt è morta. Il corpo della modella ed attrice argentina, conosciuta in patria per aver partecipato al Grande Fratello, è stato ritrovato nudo riverso sul letto in una camera a Benavideo, località a nord di Buenos Aires. Non è ancora chiaro il motivo del decesso, anche se in queste ore la polizia argentina sta cercando di scoprire cosa è successo. In realtà fa riflettere un tweet che la modella argentina aveva scritto solo pochi mesi fa sui social: “Non ho intenzione di suicidarmi, non entrerò nel mondo della droga e non annegherò in una vasca da bagno, quindi se ciò accade…”. Parole chiare che la bella Natacha aveva pronunciato dopo che aveva accusato, durante un programma televisivo argentino, alcuni personaggi importanti di aver abusato di minori.

Natacha Jaitt è morta

La morte di Natacha Jaitt al momento è avvolta nel mistero. Stando alle prime indiscrezioni trapelate sui giornali della stampa argentina, a causare la morte della bellissima modella potrebbero essere stati alcool e cocaina assunti in maniera sproposita. Va detto che per alcuni amici stretti della vittima, la causa legata alla sua morte è solo una: omicidio!. Alejandro Cipolla, l’avvocato di Natacha, durante un’intervista rilasciata a poche ore dalla morte della sua assistita ha detto: “penso che sia stata uccisa” ricordando le accuse chiare lanciate dalla modella contro politici e giornalisti argentina. Stando alle prime ricostruzioni, la polizia locale si è recata sul luogo della morte intorno alle due del mattina dopo aver ricevuto una telefonata in cui si denunciava la scomparsa di una persona. Natacha è stata rinvenuta in una stanza sdraiata sul letto completamente nuda.

Natacha Jaitt, causa del decesso

L’attrice e modella deve sicuramente la sua grande popolarità alla partecipazione nel 2004 al Grande Fratello in Spagna. Natacha Jaitt si trovava in questa località a nord di Buenos Aires con il Raoul, un amico paraguaiano di 49 anni. I due avrebbero dovuto incontrare il proprietario di uno stabile per organizzare una serie di eventi nei prossimi mesi. I primi controlli medici effettuati sul corpo senza vita di Natasha non hanno riscontrato segni di violenza fisica, anzi le prime indagini parlano di decesso dovuto da “un ictus causato da un mix di alcol e cocaina”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA