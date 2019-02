OSPEDALE DI LOCRI/ Senza primari e macchinari: l’inchiesta choc (Le Iene)

Getta una luce inquietante sulla sanità calabrese l’inchiesta de Le Iene Show sull’ospedale di Locri realizzata da Gaetano Pecoraro. L’inviato della trasmissione di Italia Uno, come si può leggere dalle anticipazioni del programma, sarà protagonista di un nuovo episodio di “ospedali da incubo”, un viaggio nei meandri della sanità che spesso e volentieri non viene in superficie ma che costringe soprattutto i malati a fare i conti con disservizi non all’altezza di un Paese come l’Italia tra le prime economie mondiali. Quali sono le anomalie riscontrate da Gaetano Pecorare nel suo servizio? Si va dagli ascensori che non funzionano al pari dei macchinari necessari per le visite – come quelli della tac, della pet e la risonanza magnetica – e si arriva al paradosso della gestione della struttura, dove sono presenti 16 reparti ma solo 6 primari.

UIL-FPL DOPO BLITZ IENE, “OSPEDALE LOCRI PUNTA ICEBERG”

Ovviamente la notizia del servizio de Le Iene Show all’ospedale di Locri si è diffusa in pochissimo tempo in regione. Un commento durissimo non solo sulla struttura sanitaria in questione bensì su tutta la sanità calabrese è arrivato da parte del sindacato Uil-Fpl:”Il blitz delle ultime ore da parte degli inviati de “Le Iene” nella zona della locride con un particolare approfondimento riservato alle criticità presenti nell’ospedale di Locri, rappresenta la punta dell’iceberg del dramma vissuto dai cittadini dell’intera area jonica per la disfatta dei servizi sanitari, determinata dall’inefficienza ed incapacità gestionale dei vertici dell’ASP reggina che si sono succeduti. Manager, o pseudo-tali, impreparati al compito specico a cui sono stati chiamati, assegnati dalla lobby della politica regionale di turno alla guida dell’Asp per il solo titolo dell’appartenenza, dirigenti lasciati alle direzioni sanitarie ospedaliere e delle strutture del territorio senza le più elementari cognizioni ed esperienze lavorative sull’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, tutti carenti di specifici titoli professionali e di carriera, fin troppo spesso con il ricorso a mendaci dichiarazioni sul possesso degli stessi, hanno prodotto la disintegrazione della sanità reggina, al punto di non riuscire più a garantire ai cittadini neanche l’ultimo dei livelli essenziali di assistenza. Spesa fuori controllo e caos totale dell’organizzazione sanitaria provinciale sono gli effetti devastanti che si presentano quotidianamente agli occhi di tutti, purtroppo anche agli organi di vigilanza e controllo, che assistono indifferenti. Ancor più, evidenti livelli di incapacità ed inadeguatezza gestionale vengono occultati e mantenuti con l’artifizio dello spostamento degli interessati da una area di interesse gestionale all’altra, da una Asp all’altra, nonostante l’incapacità palesata”

