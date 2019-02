Pastori sardi, assalto armato a cisterna latte/ Nuoro, protesta durante le Elezioni

L’avevano “giurata” e pronti via, dopo l’apertura dei seggi in Sardegna per le Elezioni Regionali alcuni pastori sardi hanno ben deciso di iniziare l’opera di disturbo per la consueta protesta sul prezzo del latte: è così che attorno a Nuoro (a Orune) è andato in scena un assalto armato ad una cisterna del latte attorno alle 9.30 di questa mattina. Secondo quanto raccontato da La Stampa, l’assalto è stato effettuata da 3-4 pastori e allevatori con volto coperto e pare armati: il commando improvvisato ha intimato l’autista dell’autocisterna del latte ad uscire dall’abitacolo e rovesciare immediatamente il latte sull’asfalto. Le organizzazioni dei pastori nei giorni scorsi avevano promesso davanti ai Ministri Centinaio e Salvini che la protesta non avrebbe più visto il versamento del latte sulle strade ma pare che qualche facinoroso non abbia voluto per nulla rispettare l’accordo di massima: sono intervenuti subito comunque carabinieri e polizia e pare che vi sia già un arresto.

SARDEGNA, RISCHIO PARALISI SEGGI

La tensione tra allevatori, associazioni di categoria, multinazionali e Governo è ancora altissima mentre si consuma il voto delle Regionali sarde che inevitabilmente potrebbe influire nella scelta sul nuovo Governatore della Regione dilaniata da proteste e manifestazioni contro il basso prezzo del litro di latte ovino. La trattativa è stata rinviata al tavolo con il prefetto di Sassari nei prossimi giorni, a urne chiuse, proprio per evitare ulteriori influenze e commistioni tra politica locale, nazionale e di settore: «Mai un manganello contro i pastori», aveva promesso Salvini chiudendo la campagna elettorale in Sardegna, anche se per forza di cose Polizia e Carabinieri son dovuti intervenire per sedare il blitz del commando armato e l’ennesima colata di latte sulle strade provinciali. Intanto giusto ieri sera è giunta notizia di almeno 10 i pastori indagati dalla procura di Nuoro proprio per i tanti blocchi stradali dei giorni scorsi e per le manifestazioni di protesta contro il crollo del prezzo del latte ovino in Sardegna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA