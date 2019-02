Rogo sui binari: treni in ritardo di 13 ore/ Circolazione bloccata Sicilia-Calabria

Un rogo sui binari della tratta ferroviaria situata fra la Sicilia e la Calabria, ha creato disagi enormi per tutti i viaggiatori. Un incendio è divampato ieri sera nei pressi di Paola, in provincia di Cosenza, bloccando di fatto la circolazione fra le due regioni. Stando a quanto riportato dal sito ViaggiaTreno di Trenitalia, si sono verificati numerosi ritardi, fino a 13 ore, per i convogli diretti verso la stazione di Roma Termini e quella di Milano Centrale. In Sicilia, invece, la circolazione tra Siracusa e Augusta è stata sospesa dalle ore 3:00, così come quella fra Catania e Siracusa, per via della presenza di enormi rami sui binari. Al momento sono questi i treni che stanno subendo ritardi significativi rispetto alla tabella di marcia:

• IC 1593 da ROMA TERMINI a SIRACUSA

• IC 795 da TORINO PORTA NUOVA a REGGIO CALABRIA CENTRALE

• IC 1962 da SIRACUSA a MILANO CENTRALE

• IC 1956 da SIRACUSA a ROMA TERMINI

• IC 794 da REGGIO CALABRIA CENTRALE a TORINO PORTA NUOVA

• IC 1589 da MILANO CENTRALE a REGGIO CALABRIA CENTRALE

• IC 37361 da ROMA TERMINI a REGGIO CALABRIA CENTRALE

• IC 553 da ROMA TERMINI a REGGIO CALABRIA CENTRALE

• ES* FA 8353 da ROMA TERMINI a REGGIO CALABRIA CENTRALE

ROGO SUI BINARI: TRENI IN RITARDO DI 13 ORE

Si tratta dell’ennesima conseguenza del maltempo che ha sferzato il centrosud a partire dalla giornata di ieri, con vento e neve che hanno creato disagi e provocato anche delle vittime. Nel Lazio ci sono stati quattro morti: due per via della caduta di un muro, un altro per quella di un albero, e infine un 14enne deceduto dopo una bruttissima caduta. A Bari, invece, un mercantile turco si è arenato nei pressi del litorale, a causa di una mareggiata che ha sospinto l’imbarcazione verso la riva, e disagi si sono registrati anche nel porto di Ischia, dove due motonavi si sono scontrate, senza fortunatamente causare alcun ferito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA