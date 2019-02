Fabrizio Corona e il mantenimento del figlio/ Avvocato di Nina Moric “Eviti pietismo“

L’avvocato Solange Marchignoli, legale dell’ex modella croata Nina Moric, ha risposto con una nota a Fabrizio Corona in merito alla vicenda della violazione degli obblighi di assistenza familiare a carico dell’ex re dei paparazzi. Corona è infatti accusato di non aver versato per un anno l’assegno di mantenimento al figlio avuto con Nina Moric, e per questo ci sarà un nuovo processo. Fabrizio Corona dovrebbe «adempiere alle obbligazioni civili a favore di Nina Moric» invece di «risolvere la questione per via pietistica» invocando «l’amore nei confronti del loro figlio, che peraltro non è mai stato in discussione». L’avvocato dell’ex moglie di Fabrizio Corona ha precisato che «tale inadempimento perdura dal tempo della loro separazione ed è tutt’ora permanente». E poi ha concluso: «Ritengo che la questione di cui parliamo, come provato documentalmente dall’assenza del pattuito mantenimento, vada risolta per via giudiziaria».

FABRIZIO CORONA E IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO

La Procura di Milano ha mandato a processo Fabrizio Corona per il presunto mancato pagamento dell’assegno mensile per il figlio. La vicenda risale all’aprile 2014 ed è durata un anno. L’importo dovuto si aggira sui 4.500 euro. Di recente l’ex re dei paparazzi e l’ex moglie hanno fatto pace, motivo per il quale è probabile che i due cerchino di trovare un’intesa economica prima del processo che inizierà nei prossimi mesi, a causa della violazione degli obblighi di assistenza familiare. Le indagini a carico di Fabrizio Corona sono partite dopo la denuncia di Nina Moric, presentata nel 2017, in cui si faceva riferimento ad un presunto debito, ma da 100mila euro, per i mancati versamenti nei confronti del figlio. Sull’affidamento congiunto di Carlos Maria invece Fabrizio Corona e l’ex moglie Nina Moric avevano trovato un accordo davanti ai giudici della Corte d’Appello di Milano nel novembre scorso.

