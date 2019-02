INCENDIO VIA TURATI/ Milano, video: palazzo Valentino e Loro Piana in fiamme

Momenti di grande agitazione in centro a Milano, dove un incendio è scoppiato in un appartamento di via Turati 16/18 portando all’evacuazione di un migliaio di persone in strada. Come riferito da Il Corriere della Sera, lo stabile interessato dal rogo in uno stabile di largo Donegani, è adiacente a quello che ospita gli uffici delle case di moda di Loro Piana e Valentino nel cuore della capitale della moda. L’incendio si è sviluppato verso le 11.30, all’ultimo piano del palazzo signorile della strada nota negli anni scorsi anche per ospitare la sede del Milan. Moltissime persone, come detto, si sono prontamente riversate per strada non appena è stato evidente dal fumo che era in corso un incendio al piano superiore: l’intero edificio è stato poi evacuato per motivi di sicurezza.

MILANO, INCENDIO IN VIA TURATI

Non sono ancora chiare le cause che hanno scaturito l’incendio in via Turati 16/18 a Milano ma, come riportato da Il Corriere della Sera, secondo le prime informazioni, ci sarebbe stata tanta paura, ma nessuno sarebbe rimasto intossicato o ferito. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre antincendio dei vigili del fuoco, impegnati nel tentativo di domare le fiamme con almeno quattro mezzi. La polizia locale è impegnata invece nella gestione della viabilità, resa evidentemente complicata dal fatto che sulla strada si sono riversate centinaia di persone in preda al panico. Per questo motivo è stato bloccato il traffico sull’arteria in questione e i mezzi pubblici deviati per evitare ulteriori tappi alla circolazione. Secondo quanto riportato da Milano Today, l’alta colonna di fumo sarebbe stata avvistata da diverse parti della città.

Incendio nel palazzo di Valentino e Loro Piana in via Turati a #Milano pic.twitter.com/7j36wEknkp — Vittoria Vimercati (@VittoriaVime) 25 febbraio 2019





