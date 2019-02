Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 febbraio 2019: “mettete Dio al centro”

È il 25 febbraio, e come ogni venticinquesimo giorno del mese, è giunto il momento e il tempo del messaggio della Madonna di Medjugorje tramite l’apparizione a Marija Pavlovic, una delle veggenti che da oltre trent’anni riporta alcuni dei contenuti delle proprie misteriose e “celestiali” apparizioni. «Benedite e cercate la sapienza dello Spirito Santo affinchè vi guidi in questo tempo per poter comprendere e vivere nella grazia di questo tempo. Convertitevi, figlioli, e inginocchiatevi nel silenzio del vostro cuore. Mettete Dio al centro del vostro essere cosicchè possiate testimoniare nella gioia le bellezze che Dio vi dona continuamente nella vostra vita»: parlava così la Regina della Pace ormai il 25 maggio 2001, riportato ieri sul portale online Medjugorje.ws. Parole “passate” che però parlano “miracolosamente” anche ai tempi di oggi, ricche di secolarismo e mancanza drammatica di fede: «rimettere Dio al centro» era lo stesso cardine sul quale la Madonna rifletteva assieme ai suoi figli esattamente un mese fa nell’ultimo messaggio del 25 gennaio 2019. «Comprenderete, figlioli, di essere di passaggio qui sulla terra e sentirete il bisogno di essere più vicini a Dio e con l’amore darete testimonianza della vostra esperienza dell’incontro con Dio, che condividerete con gli altri. Io sono con voi e prego per voi ma non posso senza il vostro Si. Grazie per aver risposto alla mia chiamata».

“PERCHÈ CI STUPIAMO CHE LA MADONNA VENGA DA NOI?”

Ogni anno ad Assisi si tiene il Congresso degli “Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace” e come ogni celebrazione vengono invitati diversi testimoni e relatori per riflettere sulla tematica scelta all’inizio del convegno. Ebbene, su tutte quest’anno va segnalata di certo l’analisi dello scrittore e giornalista cattolica Saverio Gaeta che in maniera semplicissima “invita” tutti ad una riflessione netta e schietta proprio a partire dalla Madonna di Medjugorje: «Ma se noi la chiamiamo chiedendole di scendere in mezzo a noi e Lei ci ascolta e viene perché non ci crediamo? Perché dubitiamo?». Viene poi fatto un excursus delle varie apparizioni mariana “ancora in corso”, da Medjugorje fino a San Nicolas in Argentina: come segnala il blog “La Luce di Maria”, «La curiosità è che di quella Argentine poco si parla. Ciò, nonostante il numero di messaggi lasciati al veggente sia di gran lunga superiore a quelli lasciati a Mirjana e Marija a Medjugorje». Dalle riflessioni di Gaeta e degli altri testimoni, la domanda sorge ancora spontanea: «quindi, se la fede ci porta a chiamare la nostra mamma celeste, sperando, ed ottenendo in milioni di casi, il suo aiuto perché dubitare della sua presenza in mezzo reale e costante?».

