Marella Agnelli, oggi i funerali privati/ Villar Perosa in lutto cittadino

Sono in corso iniziati alle 11.00 di oggi, lunedì 25 febbraio, i funerali di Marella Agnelli Caracciolo di Castagneto, la vedova dell’Avvocato Gianni Agnelli, morta lo scorso sabato a Torino a quasi 92 anni. Con lei è andata via una delle donne più eleganti nel mondo. “Una regina molto amata”, come l’ha definita oggi il giornalista Roberto Alessi intervenuto alla trasmissione di Raiuno, Storie Italiane. Il feretro è giunto poco prima delle 11.00 nella chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli a Villar Perosa, paese della Val Chisone alla quale Marella era particolarmente legata poichè lì c’era la casa di vacanza della famiglia Agnelli. Il sindaco ha proclamato per la giornata odierna il lutto cittadino. Sempre a Villar Perosa l'”Avvocato” ricoprì l’incarico di sindaco per 30 anni. Un paese legato dunque a doppio nodo con la famiglia di “Donna Marella”, considerata non a caso “l’ultima signora di Villar”. A celebrare i funerali, come riporta Corriere della Sera, sarà il vescovo di Pinerolo, monsignore Derio Olivero, lo stesso che sabato sera ha ossequiato alla camera ardente, organizzata a Villa Frescot a Torino ed alla quale hanno preso parte tre generazioni di Agnelli, tra cui la figlia Margherita e i tre nipoti, compreso John Elkann, i più commossi.

MARELLA AGNELLI, FUNERALI IN FORMA PRIVATA

I funerali di Marella Agnelli, in corso in questi minuti, vedranno anche la presenza di don Giuseppe Rizzi, vice parroco di Villar dallo scorso settembre e che ha assicurato la sua presenza al fianco del vescovo. “A nome dei fedeli, inviterò la famiglia a non recidere il legame con la cittadina”, ha aggiunto. Ieri sera, rivela ancora Corriere.it, si è svolta una veglia funebre nell’altra chiesa del paese, quella di Sant’Aniceto, dove la vedova dell’Avvocato aveva reso alcuni doni ai bambini e partecipato diverse volte alle feste organizzate in oratorio. La cerimonia però non è stata organizzata dalla famiglia Agnelli ma è stata realizzata per permettere alla popolazione di rendere l’ultimo saluto a Marella in vista dei funerali di oggi che invece si stanno svolgendo in forma privata. “Donna Marella era molto religiosa. Una volta l’ho incontrata sulla strada della cappella di Grandubbione. Ha aiutato tanta gente di questo paese. È stata la madrina di molti bambini di Villar Perosa”, ha ricordato un’abitante del posto.

