Renzi, oggi interrogatorio di garanzia dei genitori/ “Sconvolto, ma aspetto processo”

Interrogatorio di garanzia oggi per i genitori dell’ex premier Matteo Renzi, che si trovano agli arresti domiciliari con l’accusa di bancarotta e false fatturazioni. Tiziano Renzi e Laura Bovoli saranno ascoltati nel pomeriggio dal gip del Tribunale di Firenze Angela Fantechi, ma non si sa ancora dove. L’avvocato Federico Bagattini aveva parlato di un luogo alternativo al palazzo di giustizia di Firenze, scelto in accordo con la Procura, per evitare “assalti mediatici”. Un suv con vetri oscurati è uscito intorno alle 10 dall’abitazione di Rignano sull’Arno, in cui i genitori di Renzi si trovano ai domiciliari. Intanto la Procura di Genova ha chiesti gli atti dell’inchiesta che ha portato agli arresti. «Vogliamo verificare se ci sono fatti rilevanti che meritino approfondimenti su società con sede nel genovese», la precisazione del procuratore capo Francesco Cozzi. C’è anche il genovese Alberto Ansaldo, membro del cda della Delivery, tra gli indagati. Si tratta della cooperativa da cui ha preso il via l’inchiesta.

RENZI E I GENITORI ARRESTATI: “SCONVOLTO, MA ASPETTO PROCESSO”

Il legale dei genitori di Matteo Renzi, l’avvocato Federico Bagattini, ha spiegato che dall’esito dell’interrogatorio di garanzia in programma oggi si aspetta di ottenere un risultato positivo tale da poter chiedere la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari per Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli. «Per la mia famiglia è stata la settimana più brutta della nostra vita. Io aspetto e rispetto le sentenze ma da un punto di vista umano provo una grande sofferenza». Così l’ex premier e segretario del Pd ha commentato la vicenda che vede coinvolti i suoi genitori a Non è l’Arena di Massimo Giletti, su La7. «Io sono un rappresentante delle istituzioni, sono un ex presidente del Consiglio, e debbo onorare le istituzioni del Paese e dico solo una cosa: si vada a processo. E i processi si fanno nelle aule e non sul web». Renzi si dice «sconvolto» da figlio ma rinnova la stima nei confronti della magistratura. «Ora vedete se la vicenda viene provata oppure no».

