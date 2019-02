Roma, albero crolla su 3 auto a Viale Mazzini/ Foto, 2 feriti gravi: è ‘vento-killer’

Purtroppo è ancora il vento protagonista in negativo della giornata a Roma Capitale dopo le tristemente note condizioni del maltempo del weekend appena passato: stamane un grande albero è crollato su 3 auto in Viale Mazzini (quartiere Prati), in pieno centro di Roma. Il bilancio è purtroppo tremendo con due feriti molti gravi trasportati immediatamente in codice rosso presso l’ospedale più vicino: nella zona vicino al terribile incidente, sarebbero stati segnalati altri alberi pericolanti e i Vigili del Fuoco sono al lavoro per rendere al sicuro l’area. Stando a quanto si è appreso dalle prime squadre di pompieri entrate in azione, il pino alto 30 metri ha centrato 3-4 auto parcheggiate e le fronde hanno colpito due passanti ferendoli in modo assai grave. Un testimone ai colleghi de La Stampa ha spiegato, «Ho visto cadere il pino, sono salvo per miracolo». Su Twitter gli stessi Vigili del Fuoco hanno fatto sapere con un aggiornamento alle ore 9.45, «cade un albero in viale Giuseppe Mazzini: danneggiate alcune auto parcheggiate e feriti due passanti. #vigilidelfuoco al lavoro per la rimozione della pianta».

È ANCORA VENTO KILLER NELLA CAPITALE

Già negli scorsi giorni l’intera zona di Roma Capitale era stata travolta dal maltempo con il forte vento “killer” che aveva decimato tronchi e rami, causando diversi crolli sulle strade, sulle auto, le case e purtroppo anche gli ignari passanti. Due giorni fa un enorme albero ha colpito un taxi in sosta a Trastevere ma il conducente è rimasto miracolosamente illeso: nella mattinata di ieri il bilancio è stato però più tragico con un 61enne, Giuseppe Di Domenicantonio, è precipitato dal tetto mentre stava cercando di posizionare l’antenna. Un colpo di vento fortissimo lo ha destabilizzato facendolo cadere dall’altezza di 6 metri, morendo sul colpo sull’asfalto. È la sesta vittima del maltempo-vento di questi ultimi giorni nel solo Lazio e in sole 48 ore: due pensionati travolti da un muro a Frosinone, un 35enne schiacciato da un albero nella sua auto a Guidonia, un operaio travolto mentre andava al lavoro nella provincia di Roma e poi il 14enne morto schiacciato dal padre precipitato dal tetto mentre valutava proprio gli effetti e i danni del maltempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA