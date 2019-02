CARDINALE GEORGE PELL CONDANNATO/ Violenza sessuale su bambini dal numero 3 Vaticano

Non è un fulmine a ciel sereno, ma è comunque un pugno nello stomaco per tutto l’apparato Vaticano la condanna del cardinale George Pell, numero 3 della Chiesa e tra i più stretti collaboratori di Papa Francesco, riconosciuto colpevole di violenza sessuale nei confronti dei bambini. Come riportato da La Repubblica, il vescovo Pell, 77 anni, è stato condannato per crimini sessuali contro minori in Australia, diventando così il più alto funzionario della Chiesa cattolica mai condannato in un caso di pedofilia. La notizia della condanna è diventata ufficiale soltanto nelle ultime ore ma risale al mese di dicembre: i fatti che gli sono costati la sentenza di colpevolezza per violenza sessuale risalgono agli anni ’90, quando Pell abusò di due bambini del coro nella sacrestia della cattedrale di Saint Patrick di Melbourne. Ora che la condanna è ufficiale sarà inevitabile per Pell il definitivo allontanamento da Roma.

CARDINALE GEORG PELL CONDANNATO PER VIOLENZA SESSUALE SU BAMBINI

Già nel mese di dicembre la notizia di una possibile condanna del cardinale George Pell era filtrata fino a Roma, ma era stata smentita in attesa di una comunicazione ufficiale che adesso è arrivata. Pell, tesoriere del Vaticano, è ancora formalmente a capo della Segreteria per l’Economia, ma in seguito alla condanna sarà obbligato a rassegnare le sue dimissioni dall’incarico ora che la condanna è stata ufficializzata. Come riportato da La Repubblica, a dicembre il portavoce vaticano, Greg Burke, aveva annunciato il suo congedo dal C9, il consiglio di nove cardinali che coadiuva Francesco nel governo della Chiesa, un primo segnale di disimpegno da parte di Pell che aveva fatto immaginare un esito negativo per le sue vicende giudiziarie. L’imbarazzo non può non scuotere le mura del Vaticano, in un momento già delicato per la Santa Romana Chiesa, soprattutto considerando che Pell era uno dei più stretti collaboratori di Bergoglio e da lui era stato scelto nel 2014 perché desse più trasparenza alle finanze del Vaticano.

