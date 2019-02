Fattorino consegna pizza e muore davanti al cliente/ Bellaria, tragedia a 21 anni

Una consegna di una banalissima pizza in un banalissimo lunedì sera: eppure la tragedia era dietro l’angolo per il povero 21enne Pietro Antonelli, rimasto ucciso ancora non si sa bene da cosa appena dopo aver consegnato un cartone di piazza a Bellaria (Rimini) poco dopo le 11 di sera. Pietro era una fattorino, un “pizzaboy” come ce ne sono tanti e lavorava al “Quispizza” quando ha effettuato una consegna in auto in via Nilde Iotti: ha suonato il campanello e mentre il cliente stava scendendo per ritirare la pizza e pagarlo normalmente è avvenuto l’irreparabile. L’uomo ha fatto tempo ad aprire la porta che ha visto accasciarsi all’improvviso il 21enne: è crollato a terra di schianto come colpito da un malore e purtroppo nella caduta ha picchiato pesantemente la testa contro il cordolo del marciapiede davanti alla casa della consegna.

CHOC A BELLURIA: MISTERO SULLE CAUSE

La comunità di Bellaria è ora sotto choc per quanto avvenuto al 21enne residente a San Mauro Pascoli, in provincia di Cesena, ma di lavoro sempre spostato a Bellaria: come racconta il Resto del Carlino, il proprietario dell’abitazione che si è visto Pietro Antonelli crollare a terra dopo la consegna della pizza ha chiamato subito i soccorsi che in ogni modo hanno tentato di salvare la vita di quel povero 21enne. Purtroppo dopo l’arrivo in ospedale verso mezzanotte e un quarto la notizia peggiore di tutte viene confermata dal medico legale: il 21enne è morto e si sospetta subito che sia stato colpito da un infarto per la dinamica del racconto fatto dal cliente unico testimone dello svenimento. Resta il mistero visto che dovrà essere per forza l’autopsia a garantire se la causa della morte sia imputabile proprio ad un malcelato malore o se invece sia stata la caduta violenta a provocare l’infausto decesso.

