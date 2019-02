Sospesi treni Milano-Cremona/ Tir trancia cavi, linea Fs ko: ritardi e cancellazioni

Mattinata di caos e tensione sulla linea Milano-Cremona dopo che nella notte un tir ha inavvertitamente tranciato i cavi elettrici della linea ferroviaria tra le stazioni di Olmeneta e Soresina causando diversi problemi, ritardi e purtroppo anche la quasi totale sospensione della tratta nonostante il pronto lavoro dei tecnici di Rete Ferroviaria. Dalle 8 di questa mattina Fs ha stabilito un servizio di autobus sostituivi tra le stazioni di Cremona e Treviglio, con partenza dal capoluogo cremonese: dalle prime informazioni è stato un mezzo stradale con trasporto speciale ad aver tranciato (non un gesto volontario dunque, ndr) alcuni cavi dell’alimentazione facendo piombare una delle linee già più convulse e trafficate della Lombardia, è la stessa del tragico maxi incidente a Pioltello del 25 gennaio 2018, per intenderci. È in corso la riprogrammazione di tutte le corse: per questo motivo sono previsti possibili limitazioni e cancellazioni per i treni regionali.

RITARDI E CANCELLAZIONI SULLA LINEA FS E TRENORD

Dopo l’incidente di questa notte, Trenord fa sapere che da Brescia a Milano via Treviglio e da Cremona a Milano via Codogno i viaggiatori possono utilizzare il titolo di viaggio della linea Cremona – Treviglio – Milano. Secondo le prime informazioni stilate da Fs, il treno 10456 (Cremona 06.04 – Milano Certosa 7.57) è partito da Castelleone con 42 minuti di ritardo e termina la corsa a Treviglio.; non solo, il treno 10453 (Treviglio 7.07 – Cremona 8.19) partirà con circa 60 minuti di ritardo. Sempre per lo stesso problema causato tra Olmeneta e Sorellina, in attesa di una completa risoluzione, anche il treno 10455 (Treviglio 8.07 – Cremona 9.19) solo per oggi non sarà effettuato. Nelle prossime ore tramite i consueti canali di alert per Trenord e Fs saranno indicati eventuali nuovi ritardi o cancellazioni sempre sulla tratta Milano-Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA