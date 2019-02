ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim’ora: maltempo, tre morti a Catania (26 febbraio)

Una vera e propria onda assassina che ha scavalcato il frangiflutti e ha trascinato una vettura, con all’interno tre giovani ragazzi, in acqua. L’episodio avvenuto nella serata di domenica sul litorale di Santa Maria la Scala, un piccolo porticciolo che ricade nel comune di Acireale, ha avuto un bilancio tragico, con due vittime confermate e un disperso. I tre erano amici e stavano osservando il mare e la furia delle onde, quando una di questa ha trascinato in acqua la piccola utilitaria sulla quale stavano chiacchierando. Le ricerche dei tre ragazzi, immediatamente partite, sono state sospese per il mare mosso, e sono riprese ieri mattina con i due tragici ritrovamenti.

Ultime notizie Sardegna, vittoria del Centrodestra

Ennesima vittoria del Centrodestra unito, coalizione che in Sardegna sembra è riuscita a far eleggere il proprio candidato Christian Solinas alla carica di governatore. Lo spoglio, iniziato ieri mattina, ha dato il suo responso: crollo verticale del Movimento Cinque Stelle. I grillini sono riusciti in meno di un anno a dilapidare oltre il 30 % di consenso e con il loro candidato hanno fatto fatica a superare il 10%. Solinas, il candidato del Partito Sardo D’Azione scelto da Salvini, Berlusconi e Meloni per rappresentare la loro ha staccato di ben 14 punti percentuali il candidato di Centrosinistra Zedda.

Ultime notizie Elezioni Sardegna, le ripercussioni politiche

Un Salvini gongolante quello che con il solito post certifica l’ennesima vittoria del suo partito. Il ministro dell’Interno sottolinea come dalle scorse politiche il Carroccio non solo fa da traino all’intera coalizione di destra, ma si permette di fare risultati mostruosi in regioni dove non era mai sceso in lista, la Sardegna per esempio. Per un Salvini felicissimo c’è un Di Maio che cerca di trovare una scusante nel tracollo verticale della sua coalizione. Il politico campano sottolinea che le elezioni regionali in Sardegna sono le prime anche per i Cinque Stelle, questo il motivo per cui non si possono fare raffronti con le politiche. Intanto all’interno del M5s cresce l’opposizione con la senatrice Nugnes che chiede un cambio della dirigenza. Per il presidente del consiglio Conte, il voto regionale non avrà ripercussioni sul suo esecutivo.

Ultime notizie Tav, Tria all’attacco

Va decisamente all’attacco del governo il ministro dell’economia Giovanni Tria e lo fa sfruttando la spinosa questione della TAV. Per Tria il problema italiano è un problema che viene da lontano, stante che ogni esecutivo cambia i piani del governo precedente, esponendo il Paese a virate sostanziali anche su argomenti importanti come l’alta velocità. Per Tria questo modo di fare allontana gli investitori stranieri, visto che quest’ultimi non possono neppure programmare i loro investimenti su un lungo arco temporale. Il responsabile dei conti economici italiani si schiera anche contro un eventuale aumento dell’Iva, affermando che l’ipotesi per il momento non è neppure in discussione.



